Serena Williams sorprendió a su hermana Venus con emotivas palabras por su boda

Serena Williams compartió fotos de la boda de Venus y publicó un mensaje personal que destacó su relación como hermanas.

Daniela Morales
Serena Williams sorprendió a su hermana Venus tras su boda
Serena Williams sorprendió a su hermana Venus tras su boda. Foto AFP

La boda de Venus Williams continúa generando reacciones, no solo por la celebración en sí, sino por los mensajes que surgieron después del evento.

Uno de los más destacados fue el que publicó Serena Williams, quien compartió varias fotografías del matrimonio y acompañó las imágenes con un texto dedicado a su hermana mayor.

A diferencia de otros momentos de la boda, no se trató de un discurso durante la ceremonia. Serena optó por expresarse a través de una publicación escrita, en la que resumió años de convivencia, apoyo y admiración mutua.

¿Cuál fue el regalo que Serena Williams le dio a Venus en su boda?

La reacción fue inmediata, tanto por parte de seguidores como de medios, que destacaron el valor del mensaje más allá del evento social.

¿Qué dijo Serena tras la boda de su hermana Venus Williams?

Serena Williams sorprendió a su hermana Venus al publicar una serie de fotografías del enlace y acompañarlas con un mensaje extenso y reflexivo.

Por el amor, por la compañía, por la risa y por toda una vida eligiéndonos la una a la otra cada día. No podría estar más orgullosa de estar a tu lado, no solo hoy, sino siempre.

En el texto, la extenista se refirió a Venus como una figura clave en su vida desde la infancia, mencionando su rol como guía, protectora y compañera constante.

La publicación repasó el recorrido que ambas han compartido, desde sus primeros entrenamientos hasta los escenarios más importantes del deporte mundial.

Venus Williams se casó con Andrea Preti
Venus Williams se casó con Andrea Preti. Foto AFP

Serena evitó hablar de logros específicos y se centró en la relación personal, destacando la forma en la que Venus ha influido en su manera de enfrentar la vida.

¿Cómo es la relación de las exdeportistas Venus y Serena Williams?

El impacto del mensaje se explica por el contexto y la forma en la que fue compartido. Serena Williams sorprendió a su hermana Venus al elegir una publicación personal en redes sociales como medio para expresar lo que siente, en lugar de hacerlo durante la ceremonia o en entrevistas posteriores.

Además, la boda marcó un momento relevante en la vida de Venus, lo que dio mayor peso a las palabras de su hermana. El mensaje permitió entender cómo la relación entre ambas se mantiene sólida pese a los cambios en sus carreras y en sus vidas personales.

