Sebastián Tamayo respondió a hater que lo llamó “fracasado"

Sebastián Tamayo reapareció por medio de sus redes sociales para responder algunas preguntas de sus seguidores sobre La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, se encontró con una serie de críticas en su contra que no dudó en responder; aunque la dinámica habría sido realizada poco después de su derrota o antes de ella, su respuesta nuevamente se viralizó en redes sociales.

La dinámica que habría sido realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram fue compartida por medio de esta misma red social por parte de un medio dedicado a las noticias de la farándula y el mundo del entretenimiento. Allí se pudo ver al exaspirante notablemente afectado ante el comentario de un internauta que lo llamó “fracasado” por intentar ingresar a La casa de los famosos Colombia una vez más.

“Me duele, porque muchas personas me han tratado de fracasado de perdedor, de pobre y no, no lo soy. Soy un artista con sueños, soy un artista que lo está intentando y no soy fracasado por seguirlo intentando”, expresó Sebastián Tamayo en medio de lágrimas e impotencia.