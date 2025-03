Sebastián reveló advertencia que La Abuela le hizo de Karina

Sebastián Arias fue uno de los famosos que salió de La casa de los famosos Colombia durante la inusual jornada de eliminación doble que se llevó a cabo el pasado domingo 16 de marzo. Tras su salida, el modelo reveló la inesperada advertencia que La Abuela le hizo sobre Karina poco después de su ingreso al reality.

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’, Sebastián Arias reveló la razón por la que estuvo distanciado de Karina García durante su paso por La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la inesperada advertencia que La Abuela le hizo sobre la joven influenciadora.

Según comentó, hubo una situación que vivió con Karina durante su paso por el afamado reality que lo dejó completamente desconcertado y que habría confirmado sus sospechas. Y es que cuando uno de los presentadores le preguntó si la influenciadora se le había “insinuado”, el modelo dio a entender que no lo hizo de manera explícita, pero que a raíz de esto La Abuela le advirtió que era mejor que no se acercara a ella.

“Hubo un día que estábamos en la mesa, ella llega a coger algo de la mesa y se me tira así (se le recostó en la espalda). Entonces y volteo a ver a Emiro y La Abuela, y de una vez me dice: usted con la mostr*na no se va a meter. Mire, mijo, si usted no quiere tener problemas, hágame el favor y no se va a meter con ninguna de las viejas que está acá, porque usted tiene pareja”.