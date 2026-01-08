Sara compartió en redes cómo lucen las primeras pataditas de su bebé
Sara Corrales enterneció a sus seguidores al mostrar las primeras pataditas de su bebé y aclarar detalles sobre el proceso que la llevó a ser mamá.
La influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió al enseñar el enorme tatuaje que ahora cubre gran parte de su brazo.
Juliana Calderón alarmó a sus seguidores al revelar que un integrante de su familia sufrió un problema médico de urgencia.
Karen Sevillano respondió a diversos rumores sobre ella, entre esos si le ha sido infiel a su pareja Neider García.
El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de famoso actor, quien luchó por grave enfermedad.