Sale a la luz uno de los últimos videos de Miguel Uribe junto a su hijo; “te perdí, mi amor”

Un video familiar de Miguel Uribe Turbay fue compartido por su esposa, María Claudia Tarazona, y generó numerosas reacciones en redes sociales. En la grabación aparece el dirigente político junto a su hijo menor, Alejandro, en un momento privado que su familia conserva como uno de sus recuerdos más importantes.

¿Qué muestra el video de Miguel Uribe junto a su hijo?

La publicación muestra a Miguel Uribe Turbay compartiendo tiempo con Alejandro en una escena cotidiana. El registro fue presentado por María Claudia Tarazona como parte de un mensaje en el que recordó el último día en que el niño jugó con su padre.

En el texto, Tarazona habló del amor que existía en su familia y de los planes que compartía con su esposo. También expresó lo difícil que ha sido para ella continuar sin su compañía.

Una de las frases más comentadas fue “Te perdí, mi amor”, con la que la mujer resumió el dolor que siente desde la partida de Uribe Turbay. El mensaje recibió muestras de apoyo de seguidores, amigos y personas cercanas a la familia.

¿Por qué Miguel Uribe junto a su hijo generó tantas reacciones?

El video fue publicado al cumplirse un año de uno de los últimos momentos familiares de Miguel Uribe Turbay con Alejandro. Para muchos usuarios, la grabación permitió ver una faceta más cercana del dirigente, lejos de los escenarios públicos.

María Claudia Tarazona destacó en su mensaje que Alejandro crecerá con recuerdos, imágenes y relatos sobre su papá. Esa reflexión fue una de las partes que más conmovió a quienes leyeron la publicación.

¿Cómo recordó María Claudia Tarazona a Miguel Uribe junto a su hijo?

Tarazona describió a Miguel como un padre presente, paciente y dedicado. Según su mensaje, disfrutaba compartir con Alejandro y acompañarlo en los momentos simples del día a día.

María Claudia Tarazona dejó emotivo mensaje (AFP: LUIS ACOSTA y AFP: Raul Arboleda)

La publicación también dejó ver el duelo que vive la familia desde el fallecimiento de Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025, luego de más de dos meses bajo atención médica en la Fundación Santa Fe.

Con este video, María Claudia Tarazona volvió a recordar a su esposo desde el lado familiar. La grabación no solo muestra a una figura pública, sino también a un padre que dejó una huella profunda en la vida de su hijo y de quienes lo conocieron.