Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Raúl Ocampo reveló cómo se le manifestó Alejandra Villafañe tras su muerte

El actor Raúl Ocampo recordó el momento en el que Alejandra Villafañe partió de este mundo entre sus brazos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en La nieta elegida.
Raúl Ocampo habló del fallecimiento de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

En un gesto del infinito amor que sintió por Alejandra Villafañe, recientemente, Raúl Ocampo abrió su corazón en el podcast 'Los hombres sí lloran', de Juan Pablo Raba, para contar su testimonio de cómo transitó la partida de Alejandra Villafañe, quien falleció a causa de un cáncer agresivo el 21 de octubre de 2023.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Raúl Ocampo sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe?

En su relato, el actor conmovió al contar cómo fueron los últimos instantes de vida de la joven actriz, quien se desvaneció en sus brazos luego de sufrir un paro cardio respiratorio en medio de sus esfuerzos para intentar reanimarla con masajes en el corazón.

Artículos relacionados

Tras permanecer junto al cuerpo de su novia durante varios minutos tras ser testigo de su último aliento, Ocampo contó que oró junto a ella y le agradeció a Dios por habérsela "prestado" y por permitirle amarla como lo hizo.

Artículos relacionados

¿Cómo se despidió Raúl Ocampo de Alejandra Villafañe tras su fallecimiento?

De acuerdo con su versión, pasado un rato, una amiga médica se acercó al lugar en el que estaba él y Alejandra, y le preguntó que si deseaba salir a ver el atardecer. Ante la sugerencia de esta persona, Raúl accedió y, frente al paisaje de la ciudad mientras llovía, decidió dedicarle unas emotivas palabras.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Raúl Ocampo contó cómo se le manifestó Alejandra a Raúl. Foto | Canal RCN.

"Abro los brazos viendo hacia lo gris y le digo, chao mi amor, chao cuerpo físico, chao a la mente, chao a estas cosas de esta tierra, gracias por lo que me dejas, y te amo mucho, acompáñame, ayúdame, si es que se puede y si no, no te gastes energía espiritual en eso"

Así mismo, aprovechó este espacio para decirle a su pareja que, pese a su ausencia, estaría dispuesto a cumplir con su legado aquí en la tierra, poniendo en práctica cada una de esas acciones que aprendió de ella, ser generoso, ayudar a los demás sin esperar nada cambio.

¿De qué manera se le manifestó Alejandra Villafañe a Raúl Ocampo? Esto reveló el actor

Pasados algunos segundos cuando se estaba despidiendo, el actual participante de MasterChef Celebrity contó cómo de repente el cielo empezó a tornarse diferente, ya no estaba opaco sino que descubrió que se hizo "un huequito" y salió un hermoso atardecer.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en La nieta elegida.
Raúl Ocampo habló del fallecimiento de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Y aunque señaló que quizás para un meteorólogo este fenómeno respondió a algo natural, para él se trató de una clara manifestación de Villafañe hacia él, "yo digo, ella me picó el ojo, ella envió el cielo, me picó el ojo y me dijo, aquí voy a estar, ahora en los detalles, ahora en lo sutil", concluyó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo