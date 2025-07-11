Raúl Ocampo reveló cómo se le manifestó Alejandra Villafañe tras su muerte

En un gesto del infinito amor que sintió por Alejandra Villafañe, recientemente, Raúl Ocampo abrió su corazón en el podcast 'Los hombres sí lloran', de Juan Pablo Raba, para contar su testimonio de cómo transitó la partida de Alejandra Villafañe, quien falleció a causa de un cáncer agresivo el 21 de octubre de 2023.

¿Qué reveló Raúl Ocampo sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe?

En su relato, el actor conmovió al contar cómo fueron los últimos instantes de vida de la joven actriz, quien se desvaneció en sus brazos luego de sufrir un paro cardio respiratorio en medio de sus esfuerzos para intentar reanimarla con masajes en el corazón.

Tras permanecer junto al cuerpo de su novia durante varios minutos tras ser testigo de su último aliento, Ocampo contó que oró junto a ella y le agradeció a Dios por habérsela "prestado" y por permitirle amarla como lo hizo.

¿Cómo se despidió Raúl Ocampo de Alejandra Villafañe tras su fallecimiento?

De acuerdo con su versión, pasado un rato, una amiga médica se acercó al lugar en el que estaba él y Alejandra, y le preguntó que si deseaba salir a ver el atardecer. Ante la sugerencia de esta persona, Raúl accedió y, frente al paisaje de la ciudad mientras llovía, decidió dedicarle unas emotivas palabras.

Raúl Ocampo contó cómo se le manifestó Alejandra a Raúl. Foto | Canal RCN.

"Abro los brazos viendo hacia lo gris y le digo, chao mi amor, chao cuerpo físico, chao a la mente, chao a estas cosas de esta tierra, gracias por lo que me dejas, y te amo mucho, acompáñame, ayúdame, si es que se puede y si no, no te gastes energía espiritual en eso"

Así mismo, aprovechó este espacio para decirle a su pareja que, pese a su ausencia, estaría dispuesto a cumplir con su legado aquí en la tierra, poniendo en práctica cada una de esas acciones que aprendió de ella, ser generoso, ayudar a los demás sin esperar nada cambio.

¿De qué manera se le manifestó Alejandra Villafañe a Raúl Ocampo? Esto reveló el actor

Pasados algunos segundos cuando se estaba despidiendo, el actual participante de MasterChef Celebrity contó cómo de repente el cielo empezó a tornarse diferente, ya no estaba opaco sino que descubrió que se hizo "un huequito" y salió un hermoso atardecer.

Raúl Ocampo habló del fallecimiento de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Y aunque señaló que quizás para un meteorólogo este fenómeno respondió a algo natural, para él se trató de una clara manifestación de Villafañe hacia él, "yo digo, ella me picó el ojo, ella envió el cielo, me picó el ojo y me dijo, aquí voy a estar, ahora en los detalles, ahora en lo sutil", concluyó.