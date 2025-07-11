Raúl Ocampo recordó cómo inició su historia de amor con Alejandra Villafañe: "eres todo"

El testimonio de Raúl Ocampo en el podcast 'Los hombre sí lloran' de Juan Pablo Raba, sigue generando conmoción en redes sociales, pues durante este espacio abrió su corazón para contar cómo vivió la pérdida de Alejandra Villafañe, quien partió en octubre de 2023 tras padecer una delicada enfermedad.

¿Qué dijo Raúl Ocampo sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe?

En medio del desgarrador testimonio, el actor colombiano contó cómo fueron esos últimos segundos de vida de la también actriz quien se desvaneció en sus brazos luego de sufrir un paro respiratorio y tras sus esfuerzos de reanimarla con masajes en el corazón.

Tras confirmar que Alejandra ya no estaba en este plano terrenal, Raúl dio a conocer que permaneció junto a ella por varios minutos en los que se arrunchó y quiso aprovechar ese instante para orar y agradecerle a Dios por haberle permitido disfrutar de su compañía por mucho tiempo.

Durante su conversación con Juan Pablo, el actual participante de MasterChef Celebrity confesó que vivió un momento que quedó grabado en su corazón y que quiso compartir en este espacio. Y es que, después de que Alejandra falleció, quiso salir a ver el atardecer, sin embargo, en ese momento el cielo estaba gris y llovía afuera.

Fue allí, cuando sucedió lo que para él fue una manifestación de su novia, pues poco a poco el cielo se fue abriendo hasta que quedó un "huequito" por el que se asomó el sol.

¿Cómo le propuso Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe que fuera su novia?

A raíz de este relato en el que comparó el sol con los atardeceres en Santa Marta, Raúl contó en sus palabras cómo fue que le propuso a la modelo que fuera su novia.

"Y el sol del atardecer, el mismo sol de cuando en santa marta estamos jugando a los cielos dentro del mar y a las 5:45 le digo abre los ojos, está el sol cayéndole a ella en ese atardecer, y le digo: eres todo lo que quiero, sé mi novia, hoy quiero que seas mi novia bajo esta luz", comentó.

Tras conocer la historia de Raúl y Alejandra, para muchos son el ejemplo vivo de lo que significa el verdadero aún cuando el destino tiene preparados otros planes, pues aunque físicamente ella no está, Ocampo la honra todos los días con pequeños actos.