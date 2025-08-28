El sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. llegará a la pantalla del Canal RCN Miss Universe Colombia, el reality, en donde se buscará a la próxima representante del país para Miss Universe.

¿Quiénes son las candidatas de Antioquia, Amazonas y San Andrés para Miss Universe Colombia, el reality?

Al Canal RCN llegará un formato nunca antes visto en la televisión colombiana en el que los televidentes podrán conocer a todas las candidatas de todos los departamentos del país que se postularon a la convocatoria para ser la nueva Miss Universe Colombia.

Claudia Bahamón será la encargada de conducir este reality y de acompañar a las participantes en su proceso de formación hasta la noche de coronación.

Miss Universe Colombia, el reality contará con un panel de expertos y asesores, quienes evaluarán y prepararán a las candidatas, ellos son Valerie Domínguez y Andrea Tovar, exreinas de Colombia y el reconocido diseñador Hernán Zajar.

Las candidatas de Antioquia, Amazonas y San Andrés más allá de su belleza, son mujeres que se destacan por sus historias de superación, liderazgo y compromiso social.

30 de agosto gran estreno de Miss Universe Colombia por el Canal RCN. (Foto Canal RCN)

Este primer grupo de cinco mujeres de Miss Universe Colombia, el reality está conformado por una representante de Amazonas llamada Rebeca Castillo, dos candidatas de Antioquia: Vanessa Pulgarín y Laura González, y dos candidatas de San Andrés: Karina Martínez y Marvelis Watson.

¿Quién es Vanessa Pulgarín Monsalve, Miss Antioquia?

A sus 33 años, Vanessa Pulgarín representa a Antioquia con la fortaleza y resiliencia que han marcado su vida. Es Modelo y exreina con trayectoria en certámenes de belleza internacionales.

Más allá de la pasarela, la antioqueña impulsa el deporte como herramienta de transformación social, convencida de que la disciplina y la salud mental son claves para inspirar a otros. Para ella, Miss Universe es la oportunidad de llevar un mensaje de salud mental, liderazgo femenino y compasión.

Vanessa Pulgarín es la candidata de Antioquia en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Laura González, Miss Antioquia?

Con 27 años, Laura González representa a Antioquia con la autenticidad y sensibilidad que la caracterizan. Reconoce en su carisma y empatía sus mayores fortalezas, y ha hecho de la resiliencia una constante en su vida.

Apasionada por el deporte y la vida saludable. En su preparación para el certamen, ha trabajado en su crecimiento personal, superando inseguridades y aprendiendo a valorar la vulnerabilidad como un acto de coraje. Su propósito es inspirar a otras mujeres a reconocerse, alzar su voz y vivir con autenticidad.

Laura González es la candidata de Antioquia en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Rebeca Castillo, Miss Amazonas?

Con apenas 19 años, Rebeca Castillo representa al Amazonas con una mezcla de frescura, resiliencia y propósito. Estudiante de Ciencias Políticas y nacida en Leticia, ha convertido sus desafíos personales en una voz poderosa a favor de la salud mental y el empoderamiento juvenil.

Rebeca asegura que, más que una corona, quiere usar la corona como plataforma para visibilizar las voces del Amazonas y de las nuevas generaciones.

Rebeca Castillo es la candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Karina Martínez, Miss San Andrés?

A sus 23 años, Leidys Karina Martínez lleva con orgullo la identidad cultural de San Andrés Islas. Se define como una mujer auténtica, empática y disciplinada, cuya historia personal la ha llevado a reafirmar su esencia sanandresana y a inspirar desde la honestidad.

Su propósito es claro: impulsar campañas de prevención del abus* infantil y usar su voz para proteger a quienes no siempre son escuchados. Para ella, Miss Universe Colombia es una oportunidad para transformar vidas y dejar un legado de impacto social.

Karina Martínez es la candidata de San Andrés en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Marvelis Watson, Miss San Andrés?

Con 27 años, Marvelis Watson es una sanandresana orgullosa de sus raíces afro-raizales. Profesional en Fisioterapia con especialización en deporte y emprendedora, combina su pasión por la salud física y emocional con un fuerte compromiso social y cultural.

Marvelis busca visibilizar una San Andrés diversa y auténtica, y convertir su cabello natural antes señalado por estigmas en un símbolo de empoderamiento para otras mujeres negras. Para ella, Miss Universe Colombia, el reality es una plataforma para educar, inspirar y promover la inclusión.

Marvelis Watson es la candidata de San Andrés en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN)

Este grupo de candidatas refleja la diversidad de Colombia: desde el Amazonas hasta San Andrés, pasando por Antioquia. Cada una aporta su historia de resiliencia, disciplina y compromiso social.