Este lunes 9 de junio se llevará a cabo la gran final de La casa de los famosos Colombia 2025. El apoyo de los televidentes a los finalistas crece cada vez más, y a este fenómeno se han sumado figuras públicas como Pipe Bueno, quien ha mostrado abiertamente su respaldo a Altafulla.

Hace pocas horas, Pipe Bueno sorprendió al hablar abiertamente sobre La casa de los famosos Colombia a través de sus redes sociales. El cantante de música popular llegó a Colombia tras una presentación musical en México, coincidiendo con la gala del pasado domingo 9 de junio.

Pipe Bueno llegó a casa justo cuando Luisa Fernanda W veía la gala, por lo que ambos decidieron usar sus redes sociales para mostrar su respaldo a Altafulla. Vale la pena destacar que Luisa ya había manifestado su apoyo al participante, y ahora Pipe se suma a ese sentimiento.

El cantante explicó que se siente conectado con la esencia de Altafulla y aseguró que es una digna representación de los colombianos, por lo que invitó a los internautas a votar por él.

“Yo siento que Altafulla tiene una gran energía. Siento que el parcero, sin conocerlo, porque no he cruzado ni una sola palabra con él, no lo conozco de hecho, es un merecedor de ser un representante digno de un buen colombiano (…) esta historia solamente es para decirles que ¡Voten por Altafulla!”