La gran final de La casa de los famosos Colombia continúa siendo tema de conversación para los que siguieron de cerca al reality de convivencia, y por supuesto, para quienes fueron parte de esta segunda temporada.

¿Qué dijo Ornella Sierra tras el final de La casa de los famosos Colombia?

Una de las personalidades que brilló durante esta edición, fue Ornella Sierra, quien fue la host digital y cautivó en redes sociales al compartir todos los detalles de lo que ocurría con los participantes. Es por eso, que la bella creadora de contenido apareció en su cuenta de Instagram y se refirió en primer lugar, a lo que significó para ella ser parte de este proyecto, y en segundo, para hablar sobre lo que se vivió en la gala final.

Artículos relacionados Viral Video viral: Altafulla causa sensación tras aparecer en carteles de Times Square

Y es que, según lo dio a conocer Ornella a través de sus historias, el día de ayer estuvo muy nostálgica debido a que esta temporada llegó a su fin y con ello, el cierre de un capítulo de su vida, “todos los que me conocen, que me siguen y que me apoyan, saben que eso para mí fue un sueño”, dijo la creadora de contenido, que además reveló que mientras publicaba su más reciente post, lloró al recordar todo lo vivido durante esta etapa.

¿Cuáles fueron las palabras de Ornella Sierra hacia los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la también influenciadora barranquillera se mostró abierta a responder las preguntas de sus seguidores, puntualmente sobre su opinión respecto a lo que fue la final de la competencia, por lo que no perdió la oportunidad para aplaudir la participación de Emiro, Altafulla, Melissa y La Toxi Costeña.

“Siento que los cuatro finalistas que llegaron ya son ganadores, bebés porque estar 135 días en esa casa, tenaz, la convivencia, tenaz, estar lejos de tu familia, tenaz,” señaló.

Sin embargo, no dudó en resaltar todas las oportunidades que vienen en camino para cada uno, pues desde su experiencia, entiende perfectamente cuáles son las posibilidades que se abren luego de una experiencia como esta.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionaron los participantes de La casa de los famosos Colombia al temblor

“Yo sé que se llevan cosas bonitas, a todos se les van a abrir las puertas del mundo y nada, que se lo gocen”, concluyó.