Noah Centineo causó revuelo en redes con su drástico cambio de look: así luce.

El actor mostró su nuevo aspecto con músculos definidos y cabello largo para dar vida a Ken Masters en la próxima película de Street Fighter.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera

El actor estadounidense Noah Centineo, reconocido por su carisma juvenil en producciones románticas, ha dejado a miles de seguidores impactados al mostrar una imagen muy distinta a la que acostumbraban a ver en él.

¿Cómo luce Noah Centineo tras su sorprendente transformación?

En su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió una fotografía donde aparece frente a un espejo, sin camiseta y con un aspecto mucho más robusto y definido.

 

El cambio físico es evidente, músculos tonificados, un look más maduro con cabello largo y rubio ondulado, una nueva apariencia marca un quiebre con la faceta de “chico encantador” que lo llevó a la fama en la saga A todos los chicos de los que me enamoré de Netflix.

¿Cuál es el motivo detrás de este cambio tan radical?

La transformación del actor no responde únicamente a una decisión personal, sino a la exigencia de un papel que promete ser un reto en su carrera.

Noah Centineo se prepara para dar vida a Ken Masters, uno de los personajes más icónicos del videojuego Street Fighter, en su próxima adaptación cinematográfica.

Su nueva imagen dejó atrás la faceta de “chico encantador” de Netflix.
Noah Centineo mostró en Instagram su sorprendente cambio físico. Foto Freepik

Este nuevo rol lo ha llevado a adoptar una rutina estricta de ejercicios, alimentación y disciplina que, a juzgar por las imágenes, ya está dando resultados notables, además actualmente, el rodaje se desarrolla en Sídney, Australia, donde el actor no solo ha trabajado en el set, sino que también ha mostrado su compromiso con entrenamientos intensos que han cambiado por completo su físico.

La fotografía compartida en redes no tardó en generar reacciones y comentarios de sorpresa y hasta colegas de la industria dejaron en evidencia que el público no esperaba un giro tan drástico en la imagen de Noah.

¿Qué otros proyectos marcarán su futuro en la actuación?

La preparación para Street Fighter no es el único reto que Noah Centineo tiene en el horizonte, también se ha confirmado que asumirá el rol de un joven John Rambo en una precuela del célebre personaje que Sylvester Stallone convirtió en ícono del cine de acción.

Noah Centineo mostró en Instagram su sorprendente cambio físico.
De A todos los chicos a Street Fighter: Noah Centineo demuestra que está listo para un nuevo nivel en Hollywood. Foto Freepik

La noticia ha despertado grandes expectativas, pues interpretar a Rambo no es tarea sencilla, y más allá del cambio físico, implica asumir la esencia de un personaje legendario y ofrecer una versión renovada que conecte con las nuevas generaciones.

Con estos proyectos, Noah Centineo demuestra que está listo para reinventarse y sorprender a quienes lo siguen desde sus inicios, su esfuerzo, disciplina y elección de papeles lo perfilan como una de las figuras que más dará de qué hablar en los próximos años en Hollywood.

