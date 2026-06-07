Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz volvieron a generar comentarios en redes sociales luego de que algunos usuarios hablaran de una posible ruptura. Las dudas aparecieron porque la pareja no había compartido muchas publicaciones recientes juntos, algo que llamó la atención de varios seguidores.

El tema empezó a crecer en plataformas digitales, donde algunos internautas preguntaron si el creador de contenido y Manuela seguían juntos. En medio de esas versiones, ambos dieron señales públicas que apuntan a que la relación continúa.

¿Nicolás Arrieta y Manuela terminaron su relación?

La conversación surgió por la aparente ausencia de Nicolás Arrieta en el contenido reciente de Manuela Ortiz. Para algunos seguidores, esa situación fue suficiente para pensar en una posible separación.

La pregunta llegó directamente a una publicación de TikTok de Manuela. En ese video, ella aparecía mostrando el vestuario que había elegido para sus actividades del día.

Un usuario le preguntó si había terminado con Nicolás. Manuela respondió de manera breve que, según ella, no era así, con lo que intentó frenar las especulaciones.

Nicolás Arrieta Foto | Canal RCN.

¿Cómo Nicolás Arrieta aclara rumores sobre su relación con Manuela?

Después de la respuesta de Manuela, Nicolás Arrieta también apareció en redes con una señal clara. El influenciador compartió una fotografía junto a su pareja durante el concierto de Nicky Jam.

La imagen fue interpretada por sus seguidores como una confirmación de que siguen juntos. Aunque no publicó un mensaje largo sobre el tema, la foto sirvió para responder a los rumores.

La publicación se dio en un momento en el que varios usuarios seguían atentos a cualquier movimiento de la pareja. Por eso, la aparición de ambos juntos tuvo amplia reacción en redes.

La relación entre Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz tomó más visibilidad durante la participación del creador de contenido en La casa de los famosos Colombia. En este programa, ella ingresó durante la dinámica de ‘congelados’.

Manuela Gómez desmintió rumores de ruptura con Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

En esa visita, Manuela le expresó apoyo a Nicolás frente a las cámaras. Desde entonces, varios seguidores del reality comenzaron a interesarse más por la relación.

Hasta el momento, la pareja no ha entregado una declaración amplia sobre los rumores. Sin embargo, la respuesta de Manuela y la fotografía publicada por Nicolás fueron las señales que usaron para dejar claro que no habría una ruptura.