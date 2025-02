La casa de los famosos Colombia 2025 es el tema tendencia en redes sociales. No hay día en el que los seguidores e internautas del reality del Canal RCN no estén pendientes de todo lo que sucede entre los participantes, tanto en la Gala como en vivo 24/7 a través de la app.

Recientemente, se llevó a cabo el primer Posicionamiento. Uno de los momentos más controversiales fue cuando la influencerKarina García se puso en frente de la modelo Sofía Avendaño, ya que sus palabras generaron todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

¿Cómo fue el posicionamiento de Karina García a Sofía Avendaño en La casa de los famosos Colombia?

Karina García le dijo a Sofía Avendaño que le daba "pánico escénico", a la vez que le recalcó que llegó al reality para quitarle la "máscara", la tildó de "falsa", entre otras más palabras.

Por su parte, la también bailarina trans relató que le pide a Dios que ojalá perdone a Karina, a la vez que le mencionó a los hijos y remató diciendo que se sintió manipulada.

No obstante, hubo un momento que inquietó a la mayoría y fue cuando Karina García se catalogó a ella misma como "un ser de luz", algo que no gustó a una buena cantidad de personas.

¿Cuál fue la indirecta de Neider García para Karina García de La casa de los famosos Colombia?

Ante esto, Neider García, novio de Karen Sevillano, quien a propósito fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos y ahora es presentadora del After, no dudó en aparecer en redes sociales y aunque no mencionó puntualmente a Karina, su expresión 'cayó como anillo al dedo' para la creadora de contenido antioqueña.

"Regla número uno: desconfíen de todo aquel que se autoproclame ser de luz", fueron las palabras de Neider García.

Cabe decir que a lo dicho por Neider, el año pasado en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia la actriz Martha Isabel Bolaños también se llamó a ella misma como un ser de luz, algo que generó malestar en los usuarios y Karen Sevillano debido a que las dos caleñas se confrontaron mucho mientras estuvieron en el reality.

