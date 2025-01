El reconocido actor Henry Cavill, catalogado como uno de los hombres más guapos del planeta, inició el 2025 con una gran noticia: el nacimiento de su bebé.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Aunque el artista británico, recordado por su papel como Superman, es reservado con su vida personal, sus fanáticos suelen estar muy atentos a cualquier información que se conozca de él. Por lo anterior, las imágenes del actor junto a su pareja, la productora Natalie Viscuso, caminando con su bebé en Australia fueron tendencia rápidamente.

¿Cuántos hijos tiene Henry Cavill?

Este sería el primer bebé del actor de 41 años, quien meses atrás mostró en sus redes algunos detalles del cuarto de su primogénito.

Se desconoce el género del bebé y la fecha exacta de su nacimiento, pues ambos mantienen su vida personal alejada de las cámaras. A pesar de estos, los seguidores de Cavill le han enviado sus felicitaciones en las redes; aunque también hay quienes han manifestado, en tono de broma, que su corazón está roto.

Las dos fotos que se filtraron de Cavill junto a Viscuso caminando con un cochecito se han divulgado en todas las redes sociales y se dice que fueron tomadas en Gold Coast, Australia. ¡Felicidades al actor y su pareja!

Artículos relacionados Eugenio Derbez Eugenio Derbez pierde su casa en Los Ángeles por los incendios, esto dijo su esposa

¿Quién es la pareja de Henry Cavill?

La norteamericana Natalie Viscuso es vicepresidenta de Vertigo Entertainment, una importante productora que ha trabajado en proyectos exitosos como "The LEGO Movie" y "Five Nights at Freddy’s". Viscuso también ha sido parte del equipo de producción de Man of Steel, donde habría conocido a Cavill.

Viscuso tiene 34 años y, en su Instagram, escribió que “la narración de historias de género han sido el corazón de lo que soy desde que era pequeña”.

¿Cuándo inició la relación entre Henry Cavill y Natalie Viscuso?

Como ya se ha mencionado, Cavill es bastante reservado y no se sabe con certeza cuándo inició su relación con Viscuso. Se cree que se conocieron en el set de Enola Holmes, cuando el británico interpretó a Sherlock Holmes.

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

En el 2021, fueron vistos en un paseo en Londres e hicieron algunas publicaciones en las redes jugando ajedrez. Un año después hicieron su primer debut en la alfombra roja para el estreno de Enola Holmes 2 en la ciudad de Nueva York.

Ahora la pareja es tendencia por el nacimiento de su primer bebé y se posiciona como una de las más estables del mundo de la farándula internacional.