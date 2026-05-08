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Mike Bahía lanza “Encubiertos”; Obbé presenta “Aroha” y Milo Bvgatti llega con “Complejo de Salvador”

Estos artistas amplían el panorama musical latino con sus nuevas canciones.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Estrenos musicales
Estrenos musicales. Imagen de Freepik

La música latina suma nuevos lanzamientos con propuestas que apuntan a públicos distintos, pero que tienen un punto en común: contar historias desde experiencias cercanas.

¿Qué trae el estreno musical de Mike Bahía y Corina Smith?

Mike Bahía y Corina Smith presentan “Encubiertos”, una colaboración que habla de una relación que se mantiene lejos de la mirada de los demás. La canción parte de una historia de complicidad entre dos personas que deciden vivir su conexión en privado, sin explicaciones y sin exponer lo que ocurre entre ellas.

El sencillo combina sonidos urbanos con influencias caribeñas, lo que le da un tono fresco y cercano a la temporada de verano. La interpretación de ambos artistas refuerza la idea central del tema: una historia que no necesita ser pública para sentirse intensa.

El video oficial fue grabado en Isla Margarita, Venezuela, bajo la dirección de Smalldy. La producción muestra recorridos en carretera, momentos en la playa y escenas de fiesta, elementos que acompañan el ambiente relajado y cálido de la canción.

¿Cuál es la nueva propuesta de Obbé?

Obbé continúa fortaleciendo su proyecto artístico con “Aroha”, una canción que mezcla su origen cubano con sonidos contemporáneos. El artista, nacido en Morón, Cuba, y radicado en Miami desde su adolescencia, ha construido una identidad musical influenciada por la migración y por el contacto con distintas culturas.

En este nuevo sencillo, Obbé combina la cumbia con elementos del reparto cubano. El resultado es una canción bailable, con energía tropical, pero también con un mensaje ligado a la identidad y a la conexión con las raíces.

La producción contó con aportes de equipos creativos de Miami y Brasil, lo que amplía el sonido de la canción y le da una proyección más internacional. “Aroha” llega después del impulso que el artista logró con “Musa” en 2025 y hace parte de su crecimiento dentro de la escena latina emergente.

¿Qué quieren decir Milo Bvgatti y Jhay P. con su nuevo lanzamiento?

Milo Bvgatti y Jhay P. lanzan “Complejo de Salvador”, una canción que aborda una relación desde una perspectiva poco habitual dentro del desamor urbano. En lugar de señalar únicamente a una persona como responsable, el tema habla de la necesidad de querer arreglar a alguien que no necesariamente quiere cambiar.

La canción se mueve dentro de un sonido urbano melódico y pone el foco en la responsabilidad emocional. A través de una letra directa, los artistas muestran a un protagonista que reconoce sus errores, pero que también sigue atrapado entre el deseo, la culpa y los recuerdos.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por Martin Cossio Uribe y producido por Macho. La pieza audiovisual refuerza el tono íntimo del sencillo y presenta una historia marcada por la tensión emocional, las dudas y las consecuencias de una relación intensa.

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