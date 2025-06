Aunque La casa de los famosos Colombia llegó a su final semanas atrás varios de sus exparticipantes continuaron su amistad en la vida real y en redes dan de qué hablar.

¿Cuál fue la broma de Melissa Gate a 'El flaco' Solórzano y su pareja?

Muestra de esas amistades que surgieron en el reality del Canal RCN y ahora se consolida afuera es la de Fernando Solórzano y Melissa Gate.

Precisamente, Melissa Gate se ha apoderado de las tendencias en redes por un comentario que le hizo a modo de broma al actor en una reciente publicación.

El actor compartió un carrusel de fotografías junto a su pareja Lorena disfrutando de las calles de Cali, ciudad de origen de Fernando.

Melissa Gate al ver la foto de su excompañero de La casa de los famosos Colombia no dudó en reaccionar de manera jocosa y recordarle la frase que le decía en la casa estudio.

¿Y las chanclas?

¿Cómo reaccionó 'El flaco' Solórzano al comentario de Melissa Gate?

Como era de esperarse el comentario de Melissa Gate llamó la atención de varios internautas que siguieron el programa del Canal RCN.

Muchos reaccionaron al comentario de la antioqueña y le siguieron la cuerda con el tema de las chanclas, la prenda que para muchos era icónica en el actor dentro de la casa estudio.

El actor y su pareja hasta el momento no han reaccionado al comentario de Melissa Gate, no obstante, sus seguidores no han parado de comentar.

Melissa Gate le hizo broma con las chanclas a Fernando Solórzano. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo surgió la amistad entre Melissa Gate y 'El flaco' Solórzano?

La amistad entre Melissa Gate y 'El flaco' Solórzano nació dentro de La casa de los famosos Colombia en donde lograron consolidar una buena relación.

La amistad entre la influenciadora y el actor se consolidó hasta el punto en el que ambos empezaron a hacer diferentes secciones juntos como 'Boris y Soberbia'.

Una cercanía que parece seguir afuera de La casa de los famosos Colombia en donde las bromas y el humor negro son protagonistas.

Cabe recordar que, Fernando Solórzano fue el jefe de campaña de Melissa Gate en la recta final de La casa de los famosos Colombia en donde Altafulla quedó como el ganador de la temporada.