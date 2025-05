Mateo Carvajal generó revuelo en redes al confesar que no le gustaría ver a su hijo Salvador con tatuajes, a pesar de que él tiene gran parte del cuerpo tatuado.

Mateo Carvajal sorprendió recientemente con el lanzamiento de un podcast que realiza junto a su pequeño hijo Salvador. En este espacio, el creador de contenido conversa con el menor sobre diversos temas, y en el segundo capítulo decidieron hablar sobre los tatuajes.

Aunque el episodio aún no ha sido publicado, el influenciador compartió un adelanto a través de sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

En el breve video, Mateo reveló que el tema central sería precisamente los tatuajes. A pesar de tener varios en su cuerpo, confesó que no le gustaría que su hijo se hiciera alguno. Esto se dio luego de que Salvador le expresara que no le gustaban los tatuajes en la cara.

“A mí no me gustaría que tú te hicieras. Es más, no me gustaría que tú te hicieras tatuajes, porque es que te ves lindo sin tatuajes”, le dijo el también deportista a su hijo.