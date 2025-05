La cantante e influenciadora Marilyn Oquendo ahora tiene una nueva imagen, pues se cambió de look y lo presumió en redes sociales.

Era común ver a la artista con su cabello en tonalidades naranjas y rubias, pero eso ya no es así porque decidió arriesgarse y usar otro color en el pelo.

En ese sentido, Marilyn Oquendo ahora tiene su cabellera oscura. Sí, tal como se acaba de mencionar, la amiga de Luisa Fernanda W tomó la decisión de que su look fuese con un cabello en café oscuro, casi llegando al negro.

Con la publicación de todo un carrete de fotografías en su perfil oficial de Instagram, con más de 800 mil seguidores, la aspirante a La casa de los famosos Colombia mostró el look con el que ahora va a aparecer en todas las plataformas. Asimismo, aprovechó para escribir un sincero mensaje.

"Quien he sido hasta ahora me ha traído donde estoy, pero definitivamente no me va a llevar hacia donde voy. Hoy nace una nueva versión de Marilyn. Tengo muy clara mi visión y nada ni nadie me detiene", expresó la cantante antioqueña.