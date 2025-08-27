Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes reveló el motivo por el que mantiene en secreto la identidad de su pareja

Marcela Reyes rompió el silencio sobre las constantes críticas que recibe al mantener en secreto la identidad de su pareja.

Marcela Reyes explicó por qué no revela quién es su pareja sentimental
Marcela Reyes contó por qué oculta la identidad de su pareja.

Marcela Reyes volvió a apoderarse de la conversación en redes sociales al referirse de manera contundente a la razón por la que decidió mantener en secreto la identidad de su pareja sentimental.

Todo sobre la relación sentimental de Marcela Reyes con su actual pareja

Vale la pena recordar que luego de que Marcela Reyes y su expareja B-King revelaran que habían terminado su relación sentimental por problemas en la relación que iniciaron por los comportamientos del artista y su presunto consumo de sustancias psicoactivas, la DJ anunció que se encontraba en una nueva relación.

El verdadero motivo por el que Marcela Reyes mantiene en secreto a su novio
Este es el motivo por el que Marcela Reyes oculta a su pareja del público.

Aunque el anuncio tomó por sorpresa a los internautas, fue el hecho de que mantuviera la identidad de su nueva pareja en completo anonimato, pues muchos comenzaron a especular de quién podría tratarse a tal punto de lanzar afirmaciones que hasta el momento no han sido comprobadas.

Ahora, tras meses de especulaciones y criticas en su contra, Marcela Reyes decidió pronunciarse de manera contundente y revelar la razón por la que había decidido no contar nada sobre la identidad de esta persona.

¿Por qué Marcela Reyes no ha revelado quién es su pareja sentimental?

En un reciente en vivo por medio de sus rede sociales, Marcela Reyes reveló que la razón por la cual decidió mantener la identidad de su pareja en completo anonimato se debía a las malas experiencias que ha tenido con sus anteriores relaciones.

Este es el motivo por el que Marcela Reyes oculta a su pareja sentimental
Marcela Reyes explicó la razón de no mostrar públicamente a su novio.

Aseguró que lo único que quería con esto era cuidar a su pareja y evitar malentendidos que pudieran afectar su desarrollo. Así mismo mencionó que ella en realidad no ha ocultado que esté en una relación, sino que por el contrario está feliz con su nueva pareja y por tal razón prefiere mantener un bajo perfil en este aspecto.

"No es que no quiera. Simplemente ya aprendí de todo lo que me ha pasado, ¿para qué voy a exponer mi relación? No, la cuido".

De esta manera, Marcela Reyes puso fin a las especulaciones en redes sociales sobre las razones por la que no ha mostrado su pareja en redes sociales.

