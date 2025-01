Aunque no es participante de La casa de los famosos Colombia 2025, la DJ y empresaria Marcela Reyes se ha visto involucrada con dos de las habitantes del reality en vivo: Yina Calderón y Sofía Avendaño.

Resulta que entre Yina y Sofía no hay ni una pizca de cariño debido a un pleito que tuvieron hace un tiempo en una celebración de cumpleaños de Marcela Reyes. En efecto, ese problema sigue haciendo eco y hasta es mencionado en La casa de los famosos.

Pues bien, para saber más al respecto, Marcela Reyes estuvo como invitada en el matutino de Buen día, Colombia, y allí reveló su postura enfocándose en que Sofía estaría hablando cosas que no son.

Sofía es amiga de Marcela, pero eso está tambaleando. De acuerdo con la DJ, la modelo trans la tiene muy triste en cuanto a lo que ha visto de ella en La casa de los famosos Colombia.

"Realmente, estoy muy triste con Sofi porque estoy conociendo una cara de ella que no conocía", expresó Reyes.

Luego de esto, Marcela Reyes indicó que la álgida polémica se gestó en su cumpleaños del año pasado, en la fiesta llevó a la cantante de música popular Francy y empezó a beber, así que ella ya estaba en otro 'cuento'.

Sin embargo, relató que sucede que Sofía se habría metido con Yina en redes sociales, algo que habría notado una de las hermanas de la empresaria de fajas (Juliana). Ahí nació todo.

"Se encuentran en la fiesta. ¿Qué pasa?, la hermana de Yina (Juliana) muy tomada la ve en el baño y empieza a pele4r con Sofía... En ese baño no estaban solo ellas, que es muy importante aclarar, porque yo tengo un equipo de trabajo muy grande gracias a Dios... Y ven que la que agred3 a Sofía, que me parece re mal, es Juliana", detalló Marcela Reyes.

No obstante, en la versión de Sofía se dice que Yina la habría agr3dido, algo que Reyes aseguró que "nunca" fue la polémica influencer.

"Se riega el cuento en la rumba, recuerden que yo no estaba, pero yo hablo con propiedad porque hay videos... Yina encerró el baño, hasta llegó la policía porque Yina dijo que estaba 4rmada, pero no fue así, estaba era borracha, pero agr3sión física no hubo", justificó la DJ.