Una total puesta en escena fue la que recientemente se vivió en La casa de los famosos Colombia 2025. Después de estar dos días en el loft, la influencer antioqueña Melissa Gate y sus demás compañeros entraron de una vez por todas a la gran casa.

En efecto, se dio el esperado encuentro entre Melissa Gate y Yina Calderón, quienes desde antes del reality se han venido lanzando pullas.

¿Cómo fue el encuentro entre Yina Calderón y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Sí, Yina y Melissa se vieron frente a frente y el show no faltó. La influenciadora iba a saludar a la empresaria de fajas, pero resulta que ella no accedió y tildó a la nueva habitante de "hipócrita". Enseguida, Gate le dijo que la decencia no pelea con nadie.

Asimismo, Melissa Gate se presentó y Yina Calderón la refutó comentándole que era más sobreactuada en la vida real, así que la influencer le pidió que la dejara conversar porque era su momento. Yina agregó que ella llegó primero, pero en realidad la primera en entrar fue Melissa al loft, así lo aclaró la presentadora Carla Giraldo.

Como se trató de uno de los momentos más controversiales, las reacciones tomaron la delantera en redes sociales. Como era de esperarse, abundan los comentarios y memes tras el encuentro frente a frente de las dos polémicas participantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué opinó el público tras el encuentro entre Melissa Gate y Yina Calderón en La casa de los famosos?

En términos universales, los internautas están divididos, unos apoyando a Yina y otros a Melissa, además, se gestaron los apodos de "Fiona Calderón" y "Cruella Gate".

Por otro lado, algunos dicen que Melissa "devoró" a Yina porque se fue a tomar agua, a la vez que comentan que la empresaria de fajas quedó sin palabras al momento de enterarse de que la primera en entrar a La casa de los famosos fue su rival.

Sumado a esto, se pueden leer puntos de vista como: "no soportó", "háblenme de la reacción de Emiro", "ninguna es educada", "me encanta", "que empiece el juego", "sintió el verdadero terror", "se te borró la sonrisa" y más.

Además, hay muchos memes y los mejores que dejó la situación en La casa de los famosos son los siguientes:

