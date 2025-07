La influenciadora Manelyk González se sinceró sobre lo que opina de la empresaria Yina Calderón y todo lo que ocurrió entre ellas en La casa de los famosos Colombia.

Recordemos que, la mexicana estuvo de intercambio por algunos días en el reality luego de que Melissa Gate se fuera por el mismo tiempo a La casa de los famosos All-Stars.

La creadora de contenido fue interrogada al respecto en La Mega y se confesó sobre el tema indicando que sabía que ella debía irse en su contra para poder sobresalir internacionalmente y ella entendió perfectamente que esa era su estrategia y por eso le siguió el juego.

"Sin Yina no hay Melissa, sin Yina no hay Manelyk, punto. Para que nosotras podamos ser las amadas y queridas debe de existir una Yina. Ella la supo hacer desde que llegué (...) cuando me pele*ba yo la veía y decía ella sabe lo que está haciendo, y yo ya sabía que iba a lograr lo que ella quería y lo que yo quería", dijo.