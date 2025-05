Fabiola, mamá de Emiro Navarro, alzó la voz para pedirle a las personas que atacan a su hijo por su actuar dentro de La casa de los famosos Colombia que paren los ataques en su contra.

A través de sus redes sociales, la madre de Emiro Navarro hizo un llamado a la tolerancia tras los constantes mensajes negativos que ha recibido su hijo, participante de La casa de los famosos Colombia, en los últimos días.

La mujer expresó su preocupación por los comentarios despectivos que han circulado en redes sociales, especialmente por parte de quienes no se sienten identificados con el comportamiento de Emiro dentro del reality.

En su mensaje, recalcó que su hijo no representa a ninguna región o grupo, sino a sí mismo, y pidió respeto hacia él como persona.

“No aguanto más tanto ataque. Tantas cosas horribles que le dicen a Emiro. Que Emiro negó un plato de comida, que Emiro es homosexual, que Emiro no representa la costa. Emiro no se fue a representar la costa, Emiro se fue a representar él, lo que es él como ser humano. Emiro no tiene estrategia, Emiro tiene alma”, manifestó.