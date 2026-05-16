Maluma convierte sus raíces en su nuevo álbum, ‘Loco x volver’, ¿de qué se trata?

Maluma presenta una nueva etapa de su carrera con el lanzamiento de Loco x Volver, su séptimo álbum de estudio. El proyecto reúne 14 canciones en las que el artista habla de sus raíces, su familia, su ciudad y el proceso personal que vivió antes de crear esta producción.

¿Por qué Loco x Volver es un álbum personal para Maluma?

El nuevo trabajo discográfico fue presentado por Maluma como uno de los proyectos más importantes de su carrera. El artista explicó que el título nace de su deseo de volver a conectar con Juan Luis, con su esencia y con el niño que soñaba con hacer música antes de alcanzar la fama internacional.

La portada del álbum también refuerza esa idea. En lugar de usar una imagen actual de la estrella global, el disco muestra una fotografía de Maluma cuando era niño. Con esta decisión, el cantante deja claro que el concepto del proyecto está relacionado con la memoria, la infancia y el regreso al origen.

Maluma (Foto AFP: Giorgio Viera).

El álbum también tiene un componente familiar. Maluma ha señalado que esta producción es un homenaje a sus abuelos y a sus ancestros, a quienes reconoce como parte fundamental de su relación con la música.

¿Qué sonidos incluye Loco x Volver en sus canciones?

La producción combina varios géneros que han hecho parte del recorrido musical de Maluma y de la cultura latina. En el álbum aparecen sonidos de reggaetón, vallenato, salsa, merengue, dancehall, rap y hip hop. La intención es mostrar una propuesta amplia, sin limitarse a un solo estilo.

El proyecto también cuenta con colaboraciones de artistas reconocidos. Entre los invitados están Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera. Estas participaciones le dan al álbum distintos tonos y permiten que cada canción explore una emoción o una historia diferente.

Maluma. AFP: Martin Bernetti

Uno de los temas más especiales es “Con el Corazón”, grabado junto a Yeison Jiménez en Medellín. La canción tiene un valor importante porque representa una colaboración marcada por la amistad entre ambos artistas.

¿Qué papel tiene Medellín en Loco x Volver?

Medellín es una parte central del concepto del álbum. Para Maluma, la ciudad no aparece solo como su lugar de nacimiento, sino como el punto desde donde se construyó su carrera y su forma de entender la música. El proyecto busca mostrar esa conexión con Colombia y con la cultura que lo acompañó desde sus primeros años.