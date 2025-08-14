Luis Alberto Posada genera críticas por gesto con su hija en sus 15 años | VIDEO

L

Luis Alberto Posada, o más conocido como ‘El caballo de la música’, se ha convertido en uno de los artistas más influyentes del género popular al destacarse por su éxito en distinguidas canciones como: ‘Tu amor desapareció’, ‘El precio de tu error’, ‘Doble dosis de licor’.

Artículos relacionados Paola Turbay Así se despidió Paola Turbay de Miguel Uribe Turbay tras honras fúnebres: “Te vamos a extrañar”

Además, el nombre del cantante se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras un polémico gesto que tuvo con su hija durante su fiesta de 15 años y todos los asistentes, se sorprendieron con esta inesperada acción.

¿Cuál fue el polémico gesto que tuvo Luis Alberto Posada con su hija?

Durante el día de la celebración de la fiesta de Mhelannye, fruto de su exrelación con Katalina Posada, se ha evidenciado, mediante varios videos compartidos por internautas en las diferentes plataformas digitales, el polémico gesto que tuvo con la adolescente.

El video empieza con la especial acción en el que Luis Alberto Posada no solo celebró por lo alto la fiesta de su hija, sino que también, ha recibido una ola de críticas por parte de los internautas al darle un beso en la boca a su hija.

¿Cómo celebró Luis Alberto Posada los XV de su hija? | Foto: Freepik

De forma inmediata, muchos navegantes no vieron esta acción de una manera decente, pues no fue un acto que mucho tomaran de manera positiva al ser un gesto que, normalmente, se realiza con la pareja sentimental y no con los parientes.

¿Por qué motivo Katalina Posada no asistió a los quince de su hija?

Entre tanto, la exesposa de Luisa Alberto, Katalina Posada, se pronunció en los últimos días de manera pública acerca de la gran desilusión que sintió al no asistir a la fiesta especial de su hija al no recibir una tarjeta de invitación y expresó lo siguiente:

¿Cómo celebró Luis Alberto Posada los XV de su hija? | Foto: Canal RCN