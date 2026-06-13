Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luifer Cuello, Luisito Muñoz, LUIS7LUNES y Dos Elegidos presentan su nueva música

Entre la cancha, el despecho, el rap y el Caribe, cuatro lanzamientos amplían el mapa musical latino.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
nuevos-lanzamientos-musicales-estrenos-de-canal-rcn
Nuevos lanzamientos musicales. Foto generada por IA

La escena musical latina suma nuevos lanzamientos en géneros como vallenato, música popular, rap y sonidos caribeños.

¿Qué presenta Luifer Cuello con “Mi Sele”?

Luifer Cuello lanzó “Mi Sele”, una canción dedicada a la Selección Colombia. El tema reúne a Diego Daza, Alex Manga y Orlando Liñán, además del acordeonero Manuel Julián.

La canción mezcla vallenato y cumbia, y fue escrita por el propio Luifer Cuello. Su objetivo es destacar el apoyo de los colombianos al equipo nacional, dentro y fuera del país.

El lanzamiento incluye la participación de Javier Fernández, conocido como “El Cantante del Gol”. El video oficial fue grabado en Barranquilla y muestra el ambiente de fiesta que suele acompañar a los partidos de la Selección.

¿Qué trae Luisito Muñoz con “Maldita Costumbre”?

Luisito Muñoz se unió a Juan Salazar para estrenar “Maldita Costumbre”. La canción habla de una relación difícil y de la costumbre de buscar a una persona que ya no debería estar presente.

El tema junta la experiencia de Luisito Muñoz, una figura reconocida de la música popular, con la propuesta de Juan Salazar, un artista que viene ganando espacio en el género.

¿Qué propone LUIS7LUNES con “V SABOR”?

LUIS7LUNES presentó “V SABOR”, un álbum hecho junto al productor Kid Sánchez. El proyecto explora diferentes sonidos del rap y usa como concepto central el quinto sabor, conocido como umami.

El disco cuenta con colaboraciones de Izla, Oblivion’s y Midas Alonso. Cada invitado aporta un estilo distinto, pero el álbum mantiene una misma línea musical.

Como parte del estreno, LUIS7LUNES también lanzó el video de “Solar”, canción junto a Oblivion’s. El tema incluye guitarras y sonidos cercanos al rap colombiano actual.

¿Qué buscan Dos Elegidos y El Pepo Show con “Entera Completa”?

Dos Elegidos y El Pepo Show estrenaron “Entera Completa”, una colaboración entre República Dominicana y Colombia. La canción mezcla sonidos tropicales, ritmos afrocaribeños y elementos actuales.

El dúo dominicano, integrado por Joel Melody y Mark Poow, se une al artista colombiano El Pepo Show para presentar una propuesta enfocada en el baile, la identidad y la conexión entre países.

El lanzamiento también tiene video oficial. La producción refuerza el carácter festivo de la canción y muestra la unión musical entre el Caribe dominicano y la costa colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

James Rodríguez envió mensaje a hinchada colombiana James Rodríguez

James Rodríguez sorprende con mensaje antes del debut de Colombia en el Mundial 2026

James Rodríguez envió mensaje a la hinchada colombiana previo al debut de Colombia vs. Uzbekistán: "TODOS".

Violeta Bergonzi arremetió contra Aida Cortés Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reaccionó a las polémicas fotos de Aida Cortés dentro de una iglesia

Violeta Bergonzi opinó sobre las polémicas fotos de Aida Cortés en una iglesia: “Es un lugar donde adoramos a Dios”.

Lucas Vignale: última publicación Talento internacional

Sale a la luz el último video de Lucas Vignale antes del accidente: genera conmoción

"Dios": se conoció la última publicación que dejó el famoso productor argentino antes de su fallecimiento.

Lo más superlike

Imagen de un helicóptero destruido - Cinta de luto. Viral

Las impactantes imágenes de cómo quedaron los helicópteros que chocaron en Brasil

En las últimas horas, medios locales revelaron las imágenes que muestran la magnitud del grave accidente que dejó a 6 víctimas fatales.

Ciro Quiñónez invita a Giovanny Ayala al evento de Westcol Giovanny Ayala

Ciro Quiñónez reta a Giovanny Ayala a enfrentarse en Stream Fighters 5, el evento de Westcol

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo