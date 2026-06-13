Luifer Cuello, Luisito Muñoz, LUIS7LUNES y Dos Elegidos presentan su nueva música

La escena musical latina suma nuevos lanzamientos en géneros como vallenato, música popular, rap y sonidos caribeños.

¿Qué presenta Luifer Cuello con “Mi Sele”?

Luifer Cuello lanzó “Mi Sele”, una canción dedicada a la Selección Colombia. El tema reúne a Diego Daza, Alex Manga y Orlando Liñán, además del acordeonero Manuel Julián.

La canción mezcla vallenato y cumbia, y fue escrita por el propio Luifer Cuello. Su objetivo es destacar el apoyo de los colombianos al equipo nacional, dentro y fuera del país.

El lanzamiento incluye la participación de Javier Fernández, conocido como “El Cantante del Gol”. El video oficial fue grabado en Barranquilla y muestra el ambiente de fiesta que suele acompañar a los partidos de la Selección.

¿Qué trae Luisito Muñoz con “Maldita Costumbre”?

Luisito Muñoz se unió a Juan Salazar para estrenar “Maldita Costumbre”. La canción habla de una relación difícil y de la costumbre de buscar a una persona que ya no debería estar presente.

El tema junta la experiencia de Luisito Muñoz, una figura reconocida de la música popular, con la propuesta de Juan Salazar, un artista que viene ganando espacio en el género.

¿Qué propone LUIS7LUNES con “V SABOR”?

LUIS7LUNES presentó “V SABOR”, un álbum hecho junto al productor Kid Sánchez. El proyecto explora diferentes sonidos del rap y usa como concepto central el quinto sabor, conocido como umami.

El disco cuenta con colaboraciones de Izla, Oblivion’s y Midas Alonso. Cada invitado aporta un estilo distinto, pero el álbum mantiene una misma línea musical.

Como parte del estreno, LUIS7LUNES también lanzó el video de “Solar”, canción junto a Oblivion’s. El tema incluye guitarras y sonidos cercanos al rap colombiano actual.

¿Qué buscan Dos Elegidos y El Pepo Show con “Entera Completa”?

Dos Elegidos y El Pepo Show estrenaron “Entera Completa”, una colaboración entre República Dominicana y Colombia. La canción mezcla sonidos tropicales, ritmos afrocaribeños y elementos actuales.

El dúo dominicano, integrado por Joel Melody y Mark Poow, se une al artista colombiano El Pepo Show para presentar una propuesta enfocada en el baile, la identidad y la conexión entre países.

El lanzamiento también tiene video oficial. La producción refuerza el carácter festivo de la canción y muestra la unión musical entre el Caribe dominicano y la costa colombiana.