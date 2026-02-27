Los Andropáusicos se toman Bogotá, Cali y Medellín en abril, conoce los detalles

Los Andropáusicos es un pódcast y ahora show en vivo protagonizado por el chef Jorge Rausch, jurado de MasterChef Celebrity Colombia, y el actor Fernando Solórzano, recordado por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

El proyecto pasa del formato digital y apuesta por el teatro con un espectáculo en vivo que mantiene su esencia: hablar de la andropausia de manera directa y sin tabúes. El chef Jy el actor encabezan esta propuesta que mezcla experiencia personal, humor e información médica.

El espectáculo cuenta con la presentación del comunicador Tarsicio Maya y el acompañamiento del médico Jorge Lambis, quien aporta explicaciones claras sobre los cambios hormonales y físicos que pueden presentarse en esta etapa de la vida.

Jorge Rausch | Foto del Canal RCN.

¿Qué ofrece Los Andropáusicos en su versión teatral?

En el escenario, Los Andropáusicos conserva el formato de conversación abierta que lo hizo popular en plataformas digitales. Rausch y Solórzano comparten experiencias propias relacionadas con la energía, el deseo, la salud emocional y los retos que aparecen después de los 50 años.

El show aborda temas como la relación de pareja, el impacto en el trabajo, la administración del dinero y la búsqueda de propósito en una etapa distinta de la vida. La intención es presentar estas situaciones de forma cercana, usando el humor como herramienta para facilitar la conversación.

El Flaco Solórzano (Foto Canal RCN).

El proyecto destaca porque pone en primer plano un tema que pocas veces se discute públicamente. Los Andropáusicos ofrece un espacio donde los hombres pueden sentirse identificados sin estigmas ni prejuicios.

¿Cuándo y dónde serán las funciones de Los Andropáusico?

Las funciones de Los Andropáusicos se realizarán el 15 de abril en Bogotá, en el Gimnasio Moderno; el 17 de abril en Cali, en el Teatro Calima; y el 18 de abril en Medellín, en el Colegio La Enseñanza, llevando el espectáculo a tres de las principales ciudades del país.

El formato en vivo genera una interacción directa con la audiencia, lo que fortalece el mensaje y crea un ambiente de confianza. Las reacciones espontáneas y la participación del público hacen que cada función tenga un matiz diferente.