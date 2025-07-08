Linda Caicedo habló tras la dolorosa derrota de Colombia en la final: "Benditos 20 segundos"

Han casi ocho días desde que la Selección Colombia Femenina cayó por penaltis ante la Selección de Brasil en la final de la Copa América y una de las referentes del equipo se pronunció en redes, Linda Caicedo.

¿Qué dijo Linda Caicedo tras derrota de Colombia contra Brasil en final de la Copa América?

La Selección Colombia se despidió de la Copa América 2025 disputada en Ecuador por todo lo alto, al llegar hasta la gran final tras un paso perfecto por fase de grupos y semifinales.

Aunque todo parecía que se le daría a la tricolor para salir por primera vez campeona de este torneo en la selección femenina faltando 20 segundos del tiempo añadido, la jugadora Marta lanzó un 'zapatazo' que empató el encuentro.

El partido se fue hasta los penaltis y allí la Selección Colombia tuvo todo para ganar, pero como pasa en esta instancia, la suerte y los nervios jugaron en contra de las colombianas y las brasileñas se coronaron como campeonas.

Esta derrota dejó destrozadas a las jugadoras colombianas que estaban a punto de lograr la hazaña y recientemente Linda Caicedo expresó su tristeza tras esta derrota en la final.

Pasan los días y te das cuenta lo que realmente significó esta copa América, benditos 20 segundos que pasan una y otra vez por mi cabeza.

Linda Caicedo habló tras derrota de Colombia en final de la Copa América. (Foto AFP: Rodrigo BUENDIA)

¿Cómo reaccionó Linda Caicedo a la derrota de Colombia contra Brasil en la Copa América?

Linda Caicedo aseguró que por su mente solo pasan cuestionamientos tras la derrota de Colombia contra Brasil en la final de la Copa América.

La jugadora del Real Madrid expresó que no ha podido dejar de pensar en qué hubiese pasado si hubiesen evitado el empate de las brasileñas sobre el final del partido.

Sin embargo, la jugadora aseguró que lo único que ha podido concluir es el aprendizaje que les dejó esta dura derrota y cómo afrontar situaciones similares en el futuro.

Siempre he dicho que todo en esta vida es un aprendizaje, ya sea de tristeza o de completa felicidad.

¿Cuál fue la reflexión de Linda Caicedo tras derrota de Colombia en final de la Copa América?

Linda Caicedo en su mensaje tras la dolorosa derrota de Colombia en la Copa América dejó un mensaje de agradecimiento y reflexión para sus compañeras, cuerpo técnico e hinchada.

Quiero agradecerles a mis compañeras, al cuerpo técnico y a todos esos seres que estuvieron con nosotras desde el PRIMER minuto.

Asimismo, la jugadora les prometió a todos sus seguidores y a los hinchas de la tricolor que buscarán llenarlos de felicidad con un título.