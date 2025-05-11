Lina Tejeiro arremetió sin filtros contra Yina Calderón

La actriz Lina Tejeiro se sinceró sobre qué opina de la influenciadora Yina Calderón, quien se ha ido en su contra en repetidas ocasiones.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Yina Calderón?

La llanera estuvo en entrevista en Los 40 donde fue cuestionada sobre a quién le diría una fuerte palabra a lo que indicó sin filtros indicó que lo haría con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Según explicó más allá que atacarla le pagaría terapia, pues considera que la necesita.

"Cuando se defiende sale con unos argumentos todos cu*** hablando de cosas de hace tres años que no tienen nada que ver. Yo le regalaría una terapia y que entienda realmente sus vacíos y lo que tiene que sanar porque finalmente ir a terapia no está mal, sino no reconocer las cicatrices que tenemos", expresó.

Destacó que, cree que ella busca sus dolores en las personas que crítica constantemente.

¿Cuál es el conflicto que han tenido Yina Calderón y Lina Tejeiro?

La empresaria reveló que cuando conoció a Lina Tejeiro fue bastante feliz y le pidió una foto, pero se dio cuenta que esta hizo un gesto de asco hacia ella y desde entonces no le ha caído bien.

Ambas se lanzado fuertes comentarios en contra de la otra durante años, siendo su más reciente controversia la molestia de Lina Tejeiro cuando Yina Calderón criticó su físico actual tildándola de que se había subido de peso.

Además, le señaló que no estaría feliz y dolida detallando el nuevo romance de su expareja, el cantante Andy Rivera, con la influenciadora Xime Mua.

¿Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Lina Tejeiro?

La huilense desconoce dichas palabras de la actriz hacia ella debido a que se encuentra en el reality de La mansión de Luinny en República Dominicana, donde está junto a la influenciadora Karina García y ha generado conflicto con algunos participantes, en especial con Chanel, con quien ha protagonizado varias discusiones.

Por ahora, Lina Tejeiro sigue retomando su vida en redes sociales y en medios de comunicación luego de haber estado un poco alejada.