Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro arremetió sin filtros contra Yina Calderón

La actriz Lina Tejeiro opinó sobre Yina Calderón tras sus constantes críticas no solo hacia ella.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Lina Tejeiro y Yina Calderón
Lina Tejeiro se fue contra Yina Calderón/Canal RCN

La actriz Lina Tejeiro se sinceró sobre qué opina de la influenciadora Yina Calderón, quien se ha ido en su contra en repetidas ocasiones.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Yina Calderón?

La llanera estuvo en entrevista en Los 40 donde fue cuestionada sobre a quién le diría una fuerte palabra a lo que indicó sin filtros indicó que lo haría con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Lina Tejeiro sobre Yina Calderón

Según explicó más allá que atacarla le pagaría terapia, pues considera que la necesita.

"Cuando se defiende sale con unos argumentos todos cu*** hablando de cosas de hace tres años que no tienen nada que ver. Yo le regalaría una terapia y que entienda realmente sus vacíos y lo que tiene que sanar porque finalmente ir a terapia no está mal, sino no reconocer las cicatrices que tenemos", expresó.

Destacó que, cree que ella busca sus dolores en las personas que crítica constantemente.

Artículos relacionados

¿Cuál es el conflicto que han tenido Yina Calderón y Lina Tejeiro?

La empresaria reveló que cuando conoció a Lina Tejeiro fue bastante feliz y le pidió una foto, pero se dio cuenta que esta hizo un gesto de asco hacia ella y desde entonces no le ha caído bien.

Diferencias de Lina Tejeiro con Yina Calderón

Ambas se lanzado fuertes comentarios en contra de la otra durante años, siendo su más reciente controversia la molestia de Lina Tejeiro cuando Yina Calderón criticó su físico actual tildándola de que se había subido de peso.

Además, le señaló que no estaría feliz y dolida detallando el nuevo romance de su expareja, el cantante Andy Rivera, con la influenciadora Xime Mua.

Artículos relacionados

¿Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Lina Tejeiro?

La huilense desconoce dichas palabras de la actriz hacia ella debido a que se encuentra en el reality de La mansión de Luinny en República Dominicana, donde está junto a la influenciadora Karina García y ha generado conflicto con algunos participantes, en especial con Chanel, con quien ha protagonizado varias discusiones.

Por ahora, Lina Tejeiro sigue retomando su vida en redes sociales y en medios de comunicación luego de haber estado un poco alejada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata y Melissa Gate Melissa Gate

Mariana Zapata se reencontrará con su rival Melissa Gate en reality de Alofoke

Mariana Zapata llegó a La casa de lo Alofoke, donde estará con su rival Melissa Gate.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en La nieta elegida. Talento nacional

Raúl Ocampo revivió el momento más doloroso junto a Alejandra Villafañe

El actor Raúl Ocampo recordó el día en el que Alejandra Villafañe tuvo que cortarse por completo su cabello en medio de su enfermedad.

Mejor amigo de Baby Demoni rompió el silencio Influencers

Mejor amigo de Baby Demoni rompió el silencio e hizo estremecedora confesión: "Estaba premeditado"

El mejor amigo de Baby Demoni respondió a las declaraciones de Samor One y reveló que hubo una llamada antes de la tragedia.

Lo más superlike

Alexis Cuero, Duván Niño y Santiago Ríos son entrevistados en ¿Qué hay pa' dañar? La casa de los famosos

Aspirante de La casa de los famosos dice que no le gustaría encontrarse a alguien como Yina Caldeón

Alexis Cuero, Duván Niño y Santiago Ríos revelaron en ¿Qué hay pa' dañar? con quiénes no se sentirían cómodos conviviendo.

TGO, hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla. Talento nacional

Hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla y causa revuelo en redes sociales

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?