Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura González revela la insólita propuesta en dólares que recibió por parte de un seguidor

Laura González compartió en redes una oferta inesperada que le hizo uno de sus seguidores, provocando reacciones inmediatas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Laura González le responde con ironía a un seguidor.
Laura González

La modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Laura González, compartió una curiosa propuesta hecha por uno de sus seguidores.

Laura González recibe insólita oferta por parte de seguidor.
Laura González recibe una oferta en dólares por parte de uno de sus seguidores. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué tipo de propuesta recibió Laura González en redes sociales?

La creadora de contenido reveló que le ofrecieron comprar una de sus prendas personales y que el pago sería en dólares.

Laura decidió reaccionar públicamente a la insólita petición.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Laura González ante la oferta?

Con su estilo característico, Laura respondió con ironía a la oferta, dejando claro que oportunidades como esa son para aprovechar y quien no consigue dinero es porque no quiere.

“Uno es pobre porque quiere”, expresó Laura González en su publicación.

Su comentario generó múltiples reacciones entre sus seguidores quienes lo tomaron con humor.

Aunque no reveló si aceptó o rechazó la oferta, su tono dejó claro que el gesto le pareció más curioso que ofensivo.

Laura González participó en la segunda edición de La casa de los famosos Colombia. Su salida del programa se dio tras encarar a Karina García, a quien señaló como responsable del fin de su compromiso amoroso con un importante empresario.

Artículos relacionados

Laura González, desde su participación en La casa de los famosos Colombia, ha mantenido una presencia constante en las plataformas digitales, donde comparte aspectos de belleza, su vida personal y profesional.

La curiosa oferta que compartió Laura es solo una muestra del tipo de interacciones que viven a diario las personalidades que construyen su imagen pública en plataformas digitales.

Laura González le responde con ironía a un seguidor que le pide una prenda.
Laura González le responde con ironía a un seguidor. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo