Laura González revela la insólita propuesta en dólares que recibió por parte de un seguidor

La modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Laura González, compartió una curiosa propuesta hecha por uno de sus seguidores.

Laura González recibe una oferta en dólares por parte de uno de sus seguidores. (Foto Canal RCN)

¿Qué tipo de propuesta recibió Laura González en redes sociales?

La creadora de contenido reveló que le ofrecieron comprar una de sus prendas personales y que el pago sería en dólares.

Laura decidió reaccionar públicamente a la insólita petición.

¿Cuál fue la reacción de Laura González ante la oferta?

Con su estilo característico, Laura respondió con ironía a la oferta, dejando claro que oportunidades como esa son para aprovechar y quien no consigue dinero es porque no quiere.

“Uno es pobre porque quiere”, expresó Laura González en su publicación.

Su comentario generó múltiples reacciones entre sus seguidores quienes lo tomaron con humor.

Aunque no reveló si aceptó o rechazó la oferta, su tono dejó claro que el gesto le pareció más curioso que ofensivo.

Laura González participó en la segunda edición de La casa de los famosos Colombia. Su salida del programa se dio tras encarar a Karina García, a quien señaló como responsable del fin de su compromiso amoroso con un importante empresario.

Laura González, desde su participación en La casa de los famosos Colombia, ha mantenido una presencia constante en las plataformas digitales, donde comparte aspectos de belleza, su vida personal y profesional.

La curiosa oferta que compartió Laura es solo una muestra del tipo de interacciones que viven a diario las personalidades que construyen su imagen pública en plataformas digitales.