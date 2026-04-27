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La Última Peda Tour de Grupo Firme logró lleno total en Cali, ¿qué pasó en el evento?

Grupo Firme reunió a más de 30 mil asistentes en Cali en un concierto de gran formato que duró cerca de cuatro horas.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Grupo Firme en Colombia
Grupo Firme en Colombia. Imagen de AFP

Cali sumó un nuevo evento masivo a su agenda cultural con la llegada de La Última Peda Tour, un espectáculo que convocó a más de 30 mil personas en un solo recinto.

La jornada, que se extendió durante varias horas, combinó diferentes propuestas musicales y una producción de alto nivel, consolidándose como uno de los conciertos más destacados del año en la ciudad.

¿Cómo comenzó La Última Peda Tour en Cali?

La programación inició con la DJ Manuela Medina, quien fue la encargada de abrir el evento con una selección de música urbana. Su presentación permitió ambientar el espacio desde el inicio y preparar al público para el desarrollo del espectáculo principal.

Luego, el cantante colombiano Andrés Cortés asumió la apertura oficial del concierto. Con un repertorio de música popular, logró conectar con los asistentes, quienes acompañaron varias de sus canciones. Su participación aportó presencia local dentro del evento y ayudó a mantener el ritmo de la noche.

A medida que avanzaban las presentaciones, el lugar alcanzó su máxima capacidad. La organización mantuvo una secuencia continua de artistas, lo que evitó pausas prolongadas y sostuvo la atención del público durante las primeras horas.

¿Qué presentaciones destacaron en La Última Peda Tour en Cali?

El acto central estuvo a cargo de Grupo Firme, que incluyó una colaboración especial con Charlie Cardona. La presencia del artista de salsa respondió a un guiño hacia la identidad musical de la ciudad.

Durante su participación conjunta, interpretaron varios temas que generaron una respuesta positiva del público. Entre ellos se destacó “Cali Pachanguero”, ampliamente coreada por los asistentes. También se incluyeron versiones adaptadas al ritmo de salsa de canciones del grupo, lo que aportó variedad al repertorio.

Uno de los momentos más comentados fue el cierre de esta colaboración, cuando Eduin Caz interpretó junto a Cardona “El Rey”. La mezcla de estilos musicales fue bien recibida por el público presente.

¿Qué impacto dejó La Última Peda Tour en Cali?

El concierto tuvo una duración cercana a las cuatro horas y contó con una producción que incluyó elementos técnicos como iluminación, sonido y escenografía a gran escala. Estos recursos contribuyeron al desarrollo continuo del espectáculo.

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