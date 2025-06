La Toxi Costeña reapareció por medio de sus redes sociales para confesarle a sus seguidores que no había estado bien de salud desde que salió de La casa de los famosos Colombia, incluso también se refirió a un embarazo y explicó por qué.

Por medio de un par de videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, La Toxi Costeña se abrió con sus seguidores sobre cómo se encontraba de salud.

Pues la finalista de La casa de los famosos Colombia comentó que desde que finalizó el reality y retomó su vida real se ha sentido bastante extraña.

La Toxi Costeña comentó que ha tenido diversos episodios de mareo junto con nauseas, síntomas que están fuertemente relacionados a un embarazo.

“Yo desde que salí de La casa de los famosos a veces voy caminando y me mareo, me dan ganas de vomitar...”

Sin embargo, la misma influenciadora aseguró que este no era el caso ya que ella no podía tener más hijos y tampoco había tenido acercamientos que desencadenaran en un posible embarazo.

“Si no supiera yo que ya no puedo tener hijos, que no he hecho cosas como para pensar que estoy embarazada, te diría: estoy preñada”.