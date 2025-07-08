Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura preocupó con mensaje en redes sociales: "No puedo más con mi vida"

La creadora de contenido abrió su corazón y reveló que no sabe de dónde sacar fuerzas para continuar.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
La Segura preocupó con mensaje en redes sociales: "No puedo más con mi vida"/ Archvio RCN

La creadora de contenido, Natalia Segura, más conocida como La Segura, es una de las más sonadas en redes sociales y noticias de entretenimiento del país cafetero, desde su paso por el reality de convivencia: La casa de los famosos Colombia, donde se comprometió en matrimonio, con el padre de su hijo.

Desde entonces, la influencer ha compartido de manera pública y detallada los momentos más importantes de su vida: el matrimonio por lo civil con Ignacio Baladán, el nacimiento de su bebé y las etapas que están viviendo como pareja en este nuevo rol.

¿Por qué La Segura preocupó a sus fanáticos en redes sociales?

En medios de sus contantes interacciones, la caleña abrió su corazón y expresó abiertamente que estaba sintiéndose muy cansada y que a veces no sabía cómo continuar con su vida e incluso sentía que se quedaba sin fuerzas.

"Amigos, no puedo más, no puedo con mi vida...", expresó la caleña, mientras les relataba a sus seguidores todas las ocupaciones que había tenido durante el día, las cuales la tenían muy agotada. Sin embargo, eso no fue impedimento para cumplir con su agenda y grabar unos videos de comedia que tenía programados con su equipo de trabajo.

Reveló que en medio de su agotamiento, sabía que tenía que sacar fuerzas de donde no tuviera para cumplir con sus proyectos personales y profesionales y cumplirse a ella misma.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante las palabras de La Segura en redes sociales?

Fue cuestión de minutos para que el video de la creadora de contenido se apoderara de las redes sociales y desatara miles de reacciones entre su comunidad digital. En su mayoría, los comentarios eran de amor hacia la mujer, recordándole lo valiente que ha sido y que hasta ahora nada le ha quedado grande. Otros aprovecharon para recordarle que ahora tenía una motivación adicional para hacer todo con más amor y ganas que nunca.

