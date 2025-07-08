Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi enamoraron bailando en la cocina de MasterChef

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi siguen enamorando con su personalidad y talento culinario en MasterChef Celebrity Colombia, donde cada noche nos sorprenden con sus innovadoras recetas y manera de vender sus platos ante los chefs.

Sin embargo, nos han dejado claro que esa complicidad no surgió únicamente en la cocina y como muestra de ello está el más reciente video que compartió la cuenta oficial del Canal RCN, donde se mostraron muy anímicas contradiciendo la instrucción de los jurados.

¿Cuál fue el baile con el que Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi enamoraron a sus fans?

Entre los contenidos que salen del programa culinario, hubo uno donde la actriz y la presentadora se ven en la cocina, presuntamente siguiendo las instrucciones de los chefs: "pónganle más salsa al pollo", pero ellas, contrario a tomar un ingrediente, pusieron música de dicho género e hicieron de la cocina una pista de baile.

Por si fuera poco, tomaron elementos de la cocina, como el rallador y las tapas de las ollas como instrumentos musicales, mientras se movían al ritmo de la canción, demostrando que las indicaciones de los chefs no habían quedado tan claras.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante el baile de Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity Colombia?

Fue cuestión de minutos para que la publicación acumulara múltiples reacciones por parte de los fanáticos, quienes resaltaron la buena vibra de las participantes del programa dentro y fuera de la competencia.

Otros aprovecharon para elogiarlas por lo guapas y buenas cocineras que son y empezaron a hacer sus apuestas sobre quiénes quisieran que llegaran a la final del programa para conservar el nivel y energía de los retos.