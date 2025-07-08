La Segura emocionó a los fans con su anuncio: "Me casaré por la iglesia"

La creadora de contenido, Natalia Segura, más conocida como La Segura emocionó a sus millones de seguidores al compartir su emoción pública por casarse por la iglesia con el padre de su hijo: Ignacio Baladán.

¿La Segura se casará con Ignacio Baladán por la iglesia?

La creadora de contenido hizo su marcha nupcial vestida de blanco mientras presumía su anillo y decía emocionada que por fin había llegado el momento de bendecir su hogar ante los ojos de Dios.

Como era de esperarse, los fanáticos no pudieron contener su emoción y reaccionaron rápidamente con mensaje de felicitación, amor y apoyo, a lo que la caleña respondió con nuevas historias con las que aclaró que se trataba de un clip comercial, pero que por supuesto les compartirá de primera mano cuando llegue el momento de casarse ella.

Por lo pronto, les compartió un 'Get Ready Whit Me' perfecto para una boda, donde podían dejar su piel y rostro perfecto para la ocasión.

¿La Segura e Ignacio Baladán están casados por lo civil?

Recordemos que la pareja ya contrajo matrimonio por la vía legal, poco antes de que naciera su bebé, y seguramente están dando tiempo a que Lucca crezca para que haga parte de su boda.

De momento queda esperar a que sea la pareja quien confirme la fecha que estipulen para ese gran momento que, como todos sus momentos importantes, seguramente será compartido con su comunidad.