Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura emocionó a los fans con su anuncio: "Me casaré por la iglesia"

La creadora de contenido aprovechó sus redes sociales para dar un importante anuncio sobre su relación.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
La Segura e Ignacio se casarán por la iglesia
La Segura e Ignacio se casarán por la iglesia

La creadora de contenido, Natalia Segura, más conocida como La Segura emocionó a sus millones de seguidores al compartir su emoción pública por casarse por la iglesia con el padre de su hijo: Ignacio Baladán.

Artículos relacionados

¿La Segura se casará con Ignacio Baladán por la iglesia?

La creadora de contenido hizo su marcha nupcial vestida de blanco mientras presumía su anillo y decía emocionada que por fin había llegado el momento de bendecir su hogar ante los ojos de Dios.

Como era de esperarse, los fanáticos no pudieron contener su emoción y reaccionaron rápidamente con mensaje de felicitación, amor y apoyo, a lo que la caleña respondió con nuevas historias con las que aclaró que se trataba de un clip comercial, pero que por supuesto les compartirá de primera mano cuando llegue el momento de casarse ella.

Por lo pronto, les compartió un 'Get Ready Whit Me' perfecto para una boda, donde podían dejar su piel y rostro perfecto para la ocasión.

Artículos relacionados

¿La Segura e Ignacio Baladán están casados por lo civil?

Recordemos que la pareja ya contrajo matrimonio por la vía legal, poco antes de que naciera su bebé, y seguramente están dando tiempo a que Lucca crezca para que haga parte de su boda.

De momento queda esperar a que sea la pareja quien confirme la fecha que estipulen para ese gran momento que, como todos sus momentos importantes, seguramente será compartido con su comunidad.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi enamoraron bailando en la cocina de MasterChef Violeta Bergonzi

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi enamoraron bailando en la cocina de MasterChef

La actriz y la presentadora nos demostraron que su sabor no solo es bueno para las recetas del programa.

Ella es la hermana de Carolina Sabino de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Ella es Lina Luna, la hermana menor de Carolina Sabino, actuó en Francisco, el matemático

La participante de La casa de los famosos Colombia, Carolina Sabino, tiene una hermana menor que fue conocida en televisión.

Gonzalo Escobar 'Coco' estaría estrenando pareja La casa de los famosos

Gonzalo Escobar 'Coco' estaría estrenando nueva pareja: foto sería la prueba

Gonzalo Escobar 'Coco' genera revuelo tras compartir foto junto a misteriosa mujer en redes sociales con romántica canción.

Lo más superlike

Michelle Rouillard le contestó a Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

Michelle Rouillard se molestó con Claudia Bahamón y la sorprendió con comentario en reto de MasterChef Celebrity.

Altafulla cantó en El Campín La casa de los famosos

Altafulla de La casa de los famosos cantó por primera vez en el estadio El Campín: así le fue

La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín y compartió el momento La Liendra

La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín: así reaccionaron sus seguidores

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?

Yanin Rocío Campos Talento internacional

Exparticipante de MasterChef México falleció en accidente vial: esto se sabe