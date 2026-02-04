Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El hijo de La Segura sorprende con un nuevo talento: así fue el tierno momento

El prometido de La Segura mostró en redes sociales un tierno episodio protagonizado por su hijo Lucca.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
La Segura se convirtió en madre por primera vez tras la llegada al mundo de Lucca.
El prometido de La Segura, Ignacio Baladán, compartió un tierno momento de su hijo Lucca. Foto: RCN

Lucca, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán, se robó las miradas en redes sociales tras protagonizar un tierno momento. El video fue rápidamente replicado en redes sociales.

¿Cuál fue el tierno momento del hijo de La Segura que captó la atención en las redes sociales?

La grabación fue compartida a través de la cuenta oficial del chef uruguayo, prometido de la creadora de contenido colombiana. Allí se le ve jugando al balón con su pequeño. El menor, pese a su corta estatura, lo patea en varias ocasiones y con gran destreza.

Artículos relacionados

Pese a una pequeña caída, todo el tiempo, Ignacio anima a su primogénito a jugar y a mantenerse dándole pataditas al balón.

La situación generó mucha ternura y de paso puso a especular a los internautas sobre el talento del pequeño con el balón. Algunos creen que podría ser un indicio de que más adelante el deporte, sobre todo el fútbol, será lo suyo.


La relación de La Segura e Ignacio Baladán completa varios años; incluso, ya hubo pedida de mano y así se evidenció en plena casa de los famosos, donde el uruguayo sorprendió a la caleña al pedirle que se casaran frente a los demás habitantes del reality. El hecho ocurrió en la primera temporada.

Desde entonces, los creadores de contenido han protagonizado distintos momentos y situaciones que dejan claro que su vínculo amoroso es fuerte y muy sólido. Aunque no se han casado formalmente, se espera la celebración muy pronto.

¿La Segura está de vacaciones en Brasil con su prometido y su hijo?

Por estos días, La Segura y su pareja, Ignacio Baladán, se encuentran de viaje en Brasil junto a su hijo Lucca. La influenciadora aprovechó la ocasión y presumió su figura, desatando suspiros entre sus seguidores.

Artículos relacionados

Con un traje de playa, La Segura posó relajada mientras mostraba en sus imágenes el resultado de su procedimiento estético que se hizo hace unos meses.

La Segura y su prometido están en Brasil disfrutando de uans vacaciones.
La Segura viajó a Brasil con Ignacio Baladán y su hijo para disfrutar de unas vacaciones. Foto: AFP - Gladys Vega

Además del contenido en la playa, La Segura ha venido compartiendo otros momentos de su viaje, mostrando detalles de su experiencia en este destino, pues es el primer viaje de su pequeño bebé de 11 meses.

¿Qué pasó con el hijo de La Segura, que generó gran preocupación en la influenciadora?

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para La Segura e Ignacio. Una situación presentada con Lucca generó gran preocupación en la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido explicó que pasó una mala noche debido a que el pequeño mostró síntomas de malestar y estuvo inquieto y lloroso, lo que les impidió descansar.

La influenciadora cree que el baño que el menor se dio en la piscina pudo haberlo afectado, aunque también aclaró que la situación no pasó a mayores y lo ocurrido con el bebé no ha impedido que disfruten de uno de los destinos más deseados del mundo.

Artículos relacionados

Segura Mena agregó que su intención es que el niño esté bien y disfrute todo el tiempo de las bondades de Brasil, por lo que rápidamente dejó atrás ese percance y siguió adelante con su plan de vacacionar en el país carioca.

La Segura sorprende al hablar de nuevos procedimientos estéticos
La Segura alcanzó a sentir preocupación por la salud de su hijo, pero la situación no pasó a mayores. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Karen Sevillano cuenta el susto que vivió. Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

Lo más superlike

Juanda Caribe discute fuertemente con Tebi. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron un duro enfrentamiento en La casa de los famosos; ¿Serán castigados?

Juanda Caribe y Tebi desataron un enfrentamiento lleno de gritos e insultos en La casa de los famosos Colombia 3.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella