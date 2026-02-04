Lucca, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán, se robó las miradas en redes sociales tras protagonizar un tierno momento. El video fue rápidamente replicado en redes sociales.

¿Cuál fue el tierno momento del hijo de La Segura que captó la atención en las redes sociales?

La grabación fue compartida a través de la cuenta oficial del chef uruguayo, prometido de la creadora de contenido colombiana. Allí se le ve jugando al balón con su pequeño. El menor, pese a su corta estatura, lo patea en varias ocasiones y con gran destreza.

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Pese a una pequeña caída, todo el tiempo, Ignacio anima a su primogénito a jugar y a mantenerse dándole pataditas al balón.

La situación generó mucha ternura y de paso puso a especular a los internautas sobre el talento del pequeño con el balón. Algunos creen que podría ser un indicio de que más adelante el deporte, sobre todo el fútbol, será lo suyo.



La relación de La Segura e Ignacio Baladán completa varios años; incluso, ya hubo pedida de mano y así se evidenció en plena casa de los famosos, donde el uruguayo sorprendió a la caleña al pedirle que se casaran frente a los demás habitantes del reality. El hecho ocurrió en la primera temporada.

Desde entonces, los creadores de contenido han protagonizado distintos momentos y situaciones que dejan claro que su vínculo amoroso es fuerte y muy sólido. Aunque no se han casado formalmente, se espera la celebración muy pronto.

¿La Segura está de vacaciones en Brasil con su prometido y su hijo?

Por estos días, La Segura y su pareja, Ignacio Baladán, se encuentran de viaje en Brasil junto a su hijo Lucca. La influenciadora aprovechó la ocasión y presumió su figura, desatando suspiros entre sus seguidores.

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Con un traje de playa, La Segura posó relajada mientras mostraba en sus imágenes el resultado de su procedimiento estético que se hizo hace unos meses.

La Segura viajó a Brasil con Ignacio Baladán y su hijo para disfrutar de unas vacaciones. Foto: AFP - Gladys Vega

Además del contenido en la playa, La Segura ha venido compartiendo otros momentos de su viaje, mostrando detalles de su experiencia en este destino, pues es el primer viaje de su pequeño bebé de 11 meses.

¿Qué pasó con el hijo de La Segura, que generó gran preocupación en la influenciadora?

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para La Segura e Ignacio. Una situación presentada con Lucca generó gran preocupación en la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido explicó que pasó una mala noche debido a que el pequeño mostró síntomas de malestar y estuvo inquieto y lloroso, lo que les impidió descansar.

La influenciadora cree que el baño que el menor se dio en la piscina pudo haberlo afectado, aunque también aclaró que la situación no pasó a mayores y lo ocurrido con el bebé no ha impedido que disfruten de uno de los destinos más deseados del mundo.

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Segura Mena agregó que su intención es que el niño esté bien y disfrute todo el tiempo de las bondades de Brasil, por lo que rápidamente dejó atrás ese percance y siguió adelante con su plan de vacacionar en el país carioca.