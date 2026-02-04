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Paola Jara paralizó las redes al revelar una imagen de Emilia: así se ve la niña

Paola Jara vuelve a causar revuelo en redes al compartir una imagen en donde se ve a Emilia en sus vacaciones familiares.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara desató reacciones al revelar a Emilia en tierna foto familiar
Paola Jara sorprende al dejar ver a Emilia en medio de su viaje. (AFP/ Romain Maurice -Freepik)

El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe dieron el comunicado oficial sobre el nacimiento de su hija, pues revelaron que Emilia ya había llegado a este mundo a través de una publicación en Instagram.

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El nacimiento de la pequeña, para Paola Jara ha sido un verdadero milagro, pues pensó que no cumpliría su sueño de ser mamá, ya que perdió a dos bebés e incluso creyó que por su edad era más difícil gestar.

Sin embargo, su anhelo se cumplió con la llegada de Emilia, de quien ella está perdidamente enamorada, pues ella pasó de no querer tener hijos a convertirse en madre de una hermosa niña.

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Por otro lado, desde que la niña nació, sus fanáticos han querido conocerla y tanto ella como Jessi, la han mostrado, pues recientemente causaron revuelo con una hermosa foto familiar.

¿Cuál es la foto familiar en la que Paola Jara mostró a Emilia?

A través de sus redes sociales, tanto Paola Jara como Jessi Uribe han revelado que están de vacaciones familiares, pues dentro de poco inicia su tour por Europa y están recargando energía antes de su viaje.

Paola Jara enternece redes al mostrar a Emilia en emotiva foto familiar
Paola Jara desató reacciones al revelar a Emilia en tierna foto familiar. (Foto/ Buen día, Colombia)

Por esto, es que han compartido detalles de su viaje y entre esas imágenes y videos está Emilia, a quien mostraron en una tierna foto junto a sus padres.

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En la foto compartida por Paola en su historia de Instagram, se ven que están en un yate y mientras ella sostiene a su hija, Jessi la está consintiendo, sin embargo, aunque se vea el lindo traje que luce, la cantante le tapó su carita.

¿Paola Jara o Jessi Uribe ya mostraron la cara de su hija?

Paola Jara sorprende al dejar ver a Emilia en medio de su viaje
Paola Jara enternece redes al mostrar a Emilia en emotiva foto familiar. (Foto: Freepik)

En la mitad de marzo, Jessi Uribe causó revuelo en redes sociales al revelar la cara de Emilia, pues publicó un clip en el cual no cubrió la carita de la niña, pero tampoco la dejó ver de frente y aún así, se alcanzó a conocer más de ella.

En el video se le alcanza a ver con más detalles de su rostro, como su nariz y otras facciones, sin embargo, se desconoce cómo es de frente y aquí nace la pregunta de sus fanáticos sobre sus ojos: ¿se parecerán a los de Jessi Uribe?

Por su lado, Paola Jara no se ha visto muy convencida de mostrar a su hija, pues ha dicho que no le parece correcto exponerla.

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