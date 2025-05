Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha sido noticia en las últimas horas tras revelarse que se le negó la petición de casa por cárcel y sus declaraciones en la primera audiencia de incidente de reparación integral.

Salió a la luz un video en las últimas horas de la audiencia de Epa Colombia en donde se conoció el monto por indemnización que solicitaron las diferentes partes.

Por el lado de TransMilenio se conoce que reclamó una indemnización por más de $467'000.000 por los daños ocasionados a la estación en 2019. Esto justificado por daños a varios vidrios, algunos dispositivos de lectura de tarjetas y el dinero perdido por la falta de cobro de pasajes durante la reparación.

Por otra parte, se conoció que el Distrito de Bogotá exige aproximadamente $7'000.000 de pesos y la aseguradora que respondió en aquel entonces pide $143'000.000.

Estos montos sumados dan aproximadamente $617'000.000, los cuales debe pagar Epa Colombia para reparar los daños ocasionados en 2019 cuando se grabó dañando la estación Molinos en medio de unas marchas.

Epa Colombia lleva más de cuatro meses en la cárcel El Buen Pastor cumpliendo la condena de cinco años y dos meses por diferentes delitos tras lo sucedido en 2019.

En las últimas horas se conoció un video de la audiencia de Epa Colombia en donde la influenciadora aseguró que quiere conciliar y pedir perdón por lo que hizo años atrás.

Anhelo conciliar, salir a los medios de comunicación a decir que me equivoqué, reparar las víctimas y pedir perdón al país por los hechos que cometí en 2019.

Sin embargo, Daneidy Barrera aseguró que no era justo lo que le estaban pidiendo pagar y que ella no podía pagar los casi 700 millones de pesos que le estaban exigiendo.

Que me cobren lo justo, lo que realmente yo dañé, que fueron 3 vidrios y que estoy dispuesta a pagar para resarcir el daño que yo cometí.

Epa Colombia fue enfática en decir que a pesar que quiere subsanar los daños y pedir perdón públicamente por lo que hizo, ella no podía pagar lo que le estaban pidiendo.

Son alrededor de 600 a 700 millones que me parece una cifra extraordinaria, yo sí deseo conciliar, estoy muy arrepentida, pero me parece un monto muy alto, yo no puedo pagar toda una estación de TransMilenio.