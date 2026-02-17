La Liendra respondió a quienes decían que estaba “apagado” en redes

La Liendra volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras publicar una serie de historias en su cuenta de Instagram donde respondió, sin rodeos, a quienes han asegurado que atraviesa un momento de bajo impacto digital.

Esta vez, su apuesta se ha inclinado hacia producciones más elaboradas, centradas en temas de investigación y relatos que buscan profundizar en historias que han marcado a Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador

¿La Liendra está realmente reinventando su contenido?

Algunos usuarios comenzaron a comentar que el influencer ya no tenía la misma fuerza de antes y que su presencia en redes parecía “apagada” y frente a esos señalamientos, decidió pronunciarse para dejar clara su postura.

Según explicó, su aparente ausencia de publicaciones virales no responde a una falta de ideas o a una caída en popularidad, sino a un proceso de transformación profesional.

Aseguró que ha invertido tiempo y recursos en desarrollar producciones independientes que requieren mayor investigación, planeación y edición, ese trabajo, aunque menos frecuente en publicaciones diarias, apunta, según sus palabras a consolidar una etapa más madura en su carrera.

Su documental más reciente, enfocado en la vida de Pablo E. ha sido el eje de esta conversación y destacó que el proyecto superó el millón de visualizaciones poco después de su lanzamiento en YouTube, cifra que considera una prueba del respaldo de su audiencia.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

¿El último documental de La Liendra marcó un nuevo rumbo?

La Liendra explicó que este trabajo representa un punto de inflexión en su trayectoria, pues más allá de las cifras, señaló que el enfoque documental le permite explorar historias complejas y ofrecer contenidos distintos a los que tradicionalmente se asocian con su nombre.

La Liendra afirmó que atraviesa una nueva etapa profesional enfocada en contenidos más profundos. Foto | Canal RCN.

En sus declaraciones, dejó claro que para él los resultados hablan por sí solos y sostuvo que el rendimiento de sus producciones es la mejor respuesta frente a quienes lo critican constantemente.

El proyecto sobre una de las figuras más polémicas de la historia colombiana ha despertado tanto interés como debate, para algunos seguidores, el giro hacia contenidos investigativos demuestra crecimiento y para otros, representa un riesgo frente a la dinámica de las redes sociales.

¿Qué significa esta nueva etapa para La Liendra?

En sus historias, manifestó sentirse enfocado y motivado con esta faceta más estructurada de su carrera y aseguró que ahora trabaja con una visión a largo plazo, apostándole a propuestas que considera relevantes y que le permitan diversificar su presencia digital.

La Liendra ahora apuesta por contenidos de investigación y proyectos independientes. (Foto Canal RCN)

Más allá del ruido en redes, su mensaje fue claro: el éxito no siempre se mide por la frecuencia de publicaciones virales, sino por la calidad y el impacto de los proyectos.

Con esta nueva dirección, el influencer busca consolidarse en un terreno distinto, demostrando que su marca personal puede adaptarse y evolucionar con el tiempo.