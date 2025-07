La Abuela impacta al besarse con un cantante de música popular en tarima

La Abuela, la exintegrante de La casa de los famosos Colombia, volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un momento inesperado sobre el escenario. Esta vez fue por un beso con el cantante de música popular Joaquin Guiller que dejó a sus seguidores entre risas, asombro y una buena dosis de envidia.

¿Qué hizo La Abuela en el concierto de Joaquin Guiller?

Aleyda Gaviria, como se llama fuera de cámaras, fue la invitada especial en una de las presentaciones del intérprete antioqueño. Lejos de pasar desapercibida, subió a la tarima en medio del show y sorprendió a todos con su actitud divertida. Pero el verdadero protagonista del momento fue el beso que Joaquin le dio frente a todo el público. La escena fue registrada en video y no tardó en viralizarse.

¿Cuál es la relación de La Abuela con Joaquin Guiller?

La Abuela no solo fue parte del show en vivo. En sus redes, también reveló que participó como modelo en el más reciente videoclip de Guiller, algo que tomó por sorpresa a sus seguidores. Aunque no dio detalles sobre cómo surgió la colaboración, dejó claro que entre ella y el artista hay una complicidad que traspasa la pantalla. Y con el humor que la caracteriza, no dudó en contar lo que sintió tras ese beso en pleno escenario: “Ese papasote me dio un beso lo más de rico”.

¿Qué dijo La Abuela del beso con Joaquin Guiller?

Lejos de disimular su emoción, La Abuela compartió un video donde, con su habitual picardía, narró todo lo que sintió en ese momento. “Eso pasamos más rico… ese es un agropecuario que cualquier mujer quisiera tener”, afirmó entre carcajadas. Como siempre, no tuvo filtro y agregó detalles que desataron aún más comentarios en redes.

¿Cómo reaccionaron los fans de La Abuela?

La publicación no tardó en llenarse de corazones y mensajes llenos de humor. Muchos celebraron su espontaneidad, mientras que otros confesaron sentir una sana envidia por ese momento con el popular cantante. Frases como “¡Qué envidia, Abuela!”, “¡Usted sí sabe vivir!” o “¡Quiero ser como usted cuando sea grande!” abundaron entre los comentarios.

Desde su salida del reality, La Abuela ha demostrado que su carisma no se apaga con las cámaras. Ya sea en un videoclip, en un escenario o en sus redes, su autenticidad sigue conectando con el público.