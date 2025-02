Una de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 que no deja de aparecer en las redes sociales es Karina García. Luego de que la modelo paisa pasó del loft a la casa como tal, las polémicas la han estado persiguiendo.

Por un lado, tras la eliminación de Sofía Avendaño de La casa de los famosos, se destapó que Karina habría tenido un triángulo amoroso junto a Mariana Zapata y el cantante Blessd. Por el otro, también apareció el nombre de la influenciadora y cantante Marilyn Oquendo, quien, al parecer, fue la que presentó a García para que entrara al reality. Cabe mencionar que Oquendo también deseaba participar.

¿Cómo fue el beso entre Karina García y Cris Valencia antes de La casa de los famosos Colombia 2025?

La polémica con Karina es algo que viene de mucho antes. Como la creadora de contenido está en furor en las plataformas de interacción social, los internautas recordaron una de las situaciones por las que la modelo fue tendencia en redes: cuando se besó con Cris Valencia.

Hace un tiempo, el joven artista Cris Valencia resultó tomando relevancia, gracias a la ayuda del streamer WestCol. A partir de ello, en una de las transmisiones en vivo se encontraba Cris y Karina.

En medio de la música y con otras más personas, Karina le dio un beso al joven cantante, quien también es polémico porque en su momento hasta se comparó con el reconocido reguetonero Feid, algo que más de uno no lo podía creer.

De manera estigmatizarte, hubo quienes tacharon a García por haber besado a Valencia. A partir de esto, algunos se atrevieron a especular que la antioqueña besó a Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia por estrategia, más no porque fuese algo real.

¿Qué opinó Karina García sobre su beso con Cris Valencia?

Antes del reality, Karina estuvo en la propuesta digital de Dímelo King y allí reveló que la polémica con Cris Valencia habría sido por el aspecto del joven artista, más no por el beso como tal. Otro factor es que ella es mucho más mayor que el cantante.

Independientemente de todo, lo que sí se puede decir es que Karina García ha dado para hablar por estos días, no se sabe si seguirá o no en La casa de los famosos Colombia porque se encuentra nominada y tiene dividido al público: unos la quieren y otros no.

