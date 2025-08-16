Karina García sorprendió a seguidora con un lujoso regalo que recordó a Altafulla

Karina García volvió a ser tema de conversación en las redes sociales luego de que se viralizara un video en el que sorprende a una seguidora con un lujoso regalo con el que fanáticos recordaron a Altafulla.

¿Cuál fue el regalo que Karina García le dio a una seguidora?

Poco después de que finalizara La casa de los famosos Colombia, Karina García anunció en sus redes sociales que sortearía entre sus seguidores una lujosa motocicleta, idéntica a la de Altafulla, su pareja sentimental. Este vehículo se volvió famoso en el reality por los paseos que el joven cantante planeaba con Karina una vez salieran de la competencia.

El lujoso obsequio de Karina García a seguidora que evocó a su romance con Altafulla. (Foto Canal RCN).

"Esto lo quiero hacer porque me nace del corazón, quiero darles un detallito. Aunque es poquito, para mí es una manera de retribuirles todo el apoyo que me dieron", expresó en aquella ocasión.

Tras varias semanas, la influencer reveló el nombre de la ganadora y recientemente la sorprendió con la entrega del vehículo, como quedó registrado en un video viral en redes sociales. Directamente desde el concesionario, la mujer recibió las llaves de la motocicleta para disfrutarla con total libertad.

¿Karina García y Altafulla terminaron su relación?

La entrega de la motocicleta a su seguidora se llevó a cabo en medio de los rumores de una ruptura entre Karina García y Altafulla. Desde hace varias semanas se les ha visto distantes en redes sociales, al punto de no compartir nada relacionado con su noviazgo.

Estos rumores han tomado más fuerza tras las palabras de Valentino, el hijo menor de la influenciadora, quien mencionó en un en vivo de TikTok lo mucho que extrañaba a Altafulla, dejando en evidencia que no ha tenido comunicación con el cantante en mucho tiempo.

Sin embargo, Karina García y Altafulla no han confirmado si su ruptura es cierta o si simplemente se trata de rumores sin fundamento. Por lo pronto, ambas personalidades se encuentran concentradas en sus proyectos profesionales y personales.