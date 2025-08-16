Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García sorprendió a seguidora con un lujoso regalo que recordó a Altafulla

Karina García sorprendió a seguidora con un lujoso regalo que fanáticos relacionaron con Altafulla.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García dejó sin palabras a seguidora con un lujoso regalo al estilo de Altafulla
Karina García sorprendió a fan con regalo que trajo a la memoria a Altafulla. (Foto Canal RCN).

Karina García volvió a ser tema de conversación en las redes sociales luego de que se viralizara un video en el que sorprende a una seguidora con un lujoso regalo con el que fanáticos recordaron a Altafulla.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el regalo que Karina García le dio a una seguidora?

Poco después de que finalizara La casa de los famosos Colombia, Karina García anunció en sus redes sociales que sortearía entre sus seguidores una lujosa motocicleta, idéntica a la de Altafulla, su pareja sentimental. Este vehículo se volvió famoso en el reality por los paseos que el joven cantante planeaba con Karina una vez salieran de la competencia.

Karina García sorprendió a seguidora con lujoso regalo inspirado en Altafulla
El lujoso obsequio de Karina García a seguidora que evocó a su romance con Altafulla. (Foto Canal RCN).

"Esto lo quiero hacer porque me nace del corazón, quiero darles un detallito. Aunque es poquito, para mí es una manera de retribuirles todo el apoyo que me dieron", expresó en aquella ocasión.

Artículos relacionados

Tras varias semanas, la influencer reveló el nombre de la ganadora y recientemente la sorprendió con la entrega del vehículo, como quedó registrado en un video viral en redes sociales. Directamente desde el concesionario, la mujer recibió las llaves de la motocicleta para disfrutarla con total libertad.

¿Karina García y Altafulla terminaron su relación?

La entrega de la motocicleta a su seguidora se llevó a cabo en medio de los rumores de una ruptura entre Karina García y Altafulla. Desde hace varias semanas se les ha visto distantes en redes sociales, al punto de no compartir nada relacionado con su noviazgo.

Seguidora recibió de Karina García un lujoso regalo relacionado con Altafulla
El exclusivo regalo de Karina García a seguidora que recordó a Altafulla. (Foto Canal RCN).

Estos rumores han tomado más fuerza tras las palabras de Valentino, el hijo menor de la influenciadora, quien mencionó en un en vivo de TikTok lo mucho que extrañaba a Altafulla, dejando en evidencia que no ha tenido comunicación con el cantante en mucho tiempo.

Artículos relacionados

Sin embargo, Karina García y Altafulla no han confirmado si su ruptura es cierta o si simplemente se trata de rumores sin fundamento. Por lo pronto, ambas personalidades se encuentran concentradas en sus proyectos profesionales y personales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino, Mateo Varela, Norma Nivia y Karina García Karina García

Valentino defendió a Karina tras fuertes comentarios de Norma y Mateo

Valentino reaccionó sin filtró sobre las polémicas palabras de Norma Nivia y Mateo Varela que habría hecho en contra de Karina García.

Así fue el emotivo reencuentro de Christian Nodal con su hija Inti tras visita de Cazzu Christian Nodal

Christian Nodal triunfa en Colombia: ¿cómo logró librarse de una millonaria demanda?

Christian Nodal gana demanda en Colombia y queda libre de pagar 2,5 millones. Ahora busca cobrar conciertos ya realizados.

Mujeres de La casa de los famosos no confían en Yana Karpova La casa de los famosos

Yana Karpova muestra su cambio tras sus recientes intervenciones estéticas

Yana Karpova muestra su cambio tras recientes intervenciones estéticas y deja a sus seguidores impactados con su transformación.

Lo más superlike

Belinda Belinda

Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra

Belinda mostró cómo celebró sus 36 años y dejó un guiño a una posible colaboración con Sebastián Yatra.

¿Por qué Megadeth decidió retirarse de la música tras 40 años de historia? Talento internacional

Megadeth anunció su retiro absoluto de la música y los escenarios: habrá gira final

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO