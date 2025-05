Karina García se despidió de La casa de los famosos Colombia el pasado 11 de mayo y tras su salida ha estado reaccionando a diferentes situaciones y polémicas.

Tras su salida del reality del Canal RCN, le mostraron a Karina García una escena que generó muchas dudas y preguntas en los televidentes en su momento.

En el video se observa a Karina García durmiendo en el cuarto del líder con el actor Gonzalo Escobar 'Coco', allí en medio de la madrugada, empezaron a verse extraños movimientos.

Según se puede observar, la sábana que tiene Karina García encima empieza elevarse y moverse hacia diferentes lados mientras se observa a la modelo que está profunda durmiendo.

Este video se lo mostraron desde el 'El cartel de La Mega' a Karina García, quien no dudó en reaccionar y explicar qué cree que pasó.

Karina García se mostró en 'shock' al ver el video en el que quedó en evidencia los movimientos extraños que tuvo su sábana.

Ante este audiovisual, la modelo antioqueña aseguró sentirse asombrada de ver ese video y que le generaba muchas dudas.

No sé, no tengo idea, me asombra muchísimo ver eso, hasta estoy dudando si realmente soy yo.