Lo que se estaba esperando desde el día uno: Yina Calderón y Melissa Gate se encontraron frente a frente en La casa de los famosos Colombia.

El momento entre la influenciadora paisa y la empresaria de fajas se hizo viral en redes sociales, puesto que son de las más polémicas en esta segunda temporada del reality que se puede ver por la app del Canal RCN.

Pues bien, se trató de una situación en la que Melissa y Yina discutieron, cada una se puso un apodo y hasta se alzaron la voz. Luego de esto, al terminarse el tercer capítulo de La casa de los famosos, las hosts del 'after' Vicky Berrío y Karen Sevillano divirtieron al imitar la escena entre la influencer y la empresaria.

Vicky y Karen reaccionaron al encuentro de Yina y Melissa, así que muy a su estilo hicieron una cómica imitación del momento que todos esperaban ver en La casa de los famosos Colombia 2025.

"Karen: No, a mí no me saludes, no sea hipócrita porque la educación no pelea con nadie y yo sí saludo a otras... Vicky: ¡Qué pena, qué pena! Yo soy un personaje supereducado, qué pena contigo, disculpa, estoy enfermita, pero no respondiste mi saludo. Mira Fiona", actuaron las hosts del 'after' de La casa de los famosos.