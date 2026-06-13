JUMA rompe esquemas con “My Lova” y renueva su sonido

JUMA presenta “My Lova”, una canción con la que busca ampliar su propuesta musical y mostrar una faceta más cercana al baile.

El artista colombiano, que ha venido construyendo su carrera dentro de la nueva escena latina, apuesta esta vez por un sonido más movido y pensado para conectar con el público en fiestas y discotecas.

El sencillo marca un cambio frente a otras canciones de su repertorio, más enfocadas en lo romántico. En esta nueva entrega, el cantante trabaja una producción urbana, directa y con una energía pensada para generar una respuesta rápida entre los oyentes.

¿Por qué JUMA rompe esquemas con “My Lova”?

JUMA rompe esquemas con “My Lova” porque presenta una propuesta distinta dentro de su carrera. La canción deja ver una intención clara de explorar ritmos más bailables y de acercarse a un sonido con mayor fuerza para la noche.

De acuerdo con el artista, el objetivo era hacer una canción diferente, con una energía especial y capaz de conectar desde el inicio. Por eso, “My Lova” está pensada como un sencillo para disfrutar, bailar y compartir.

¿Qué muestra JUMA de su evolución musical?

La música ha sido parte de la vida de JUMA desde su infancia. A los nueve años comenzó a tocar guitarra y, desde entonces, empezó a desarrollar una relación cercana con los instrumentos y la composición.

Con el paso del tiempo, el artista aprendió de manera empírica a tocar bajo, percusión y piano. Esa formación le ha permitido tener una visión más amplia al momento de crear sus canciones y probar nuevas ideas en el estudio.

¿Cómo se grabó el video de “My Lova”?

El videoclip oficial fue realizado durante una presentación en vivo en una discoteca de Medellín. La idea fue registrar la reacción real del público y mostrar el ambiente natural en el que la canción puede funcionar.

La dirección estuvo a cargo de Tyron Films, que se enfocó en capturar la energía del show y la conexión de JUMA con los asistentes. Con este trabajo audiovisual, el artista refuerza el concepto del sencillo y presenta una canción pensada para espacios de celebración.

Con este lanzamiento, JUMA busca fortalecer su nombre dentro de la música urbana colombiana y avanzar en una etapa en la que el baile, la fiesta y la evolución artística ocupan un lugar central.