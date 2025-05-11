Jhonny Rivera fue condecorado en el Senado de la República, así reaccionó

Jhonny Rivera,uno de los artistas con amplia trayectoria del género popular del país, recientemente se mostró emocionado de poder compartir con sus oyentes un nuevo logro en su carrera musical.

¿Cuál fue el logro que Jhonny Rivera presumió en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido intérprete pereirano ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, dio a conocer detalles del reconocimiento que recibió hace algunas horas.

"En este momento estoy saliendo del Senado de la República, acabo de recibir una condecoración muy bonita", fueron las palabras del artista por medio de sus historias.

¿Por qué Jhonny Rivera recibió importante reconocimiento en el Senado de la República?

Según lo comentó el intérprete de éxitos como 'El Intenso', es un logro no solo para la carrera que ha construido por años, sino también para el género, pues significa mucho para él que la música popular hoy en día llegue a sitios tan importantes como es el Senado de la República.

Jhonny Rivera fue condecorado por el Senado de la República. Foto | Canal RCN.

Dme da mucha alegría por mí, por el género, porque vemos que el género está hoy en día pisando sitios tan importantes como este, gracias.

¿Cuál fue el reconocimiento que Jhonny Rivera recibió en el Senado de la República?

El reconocimiento que el cantante presumió en su cuenta personal, se trata de la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero por su amplia trayectoria, su aporte cultural y social al país.

En los videos, se aprecia a Rivera luciendo la condecoración que le fue puesta en la parte derecha de su pecho en el que además de un color naranja encendido, resalta el amarillo, azul y rojo de la bandera de Colombia.

Por su parte, Jenny López, pareja y también cantante, no perdió la oportunidad para resaltar cariñosamente los logros de su novio, "felicidades amor", escribió la joven en sus historias de Instagram.

Allí, también se observa Jhonny mientras se encuentra en este recinto recibiendo la condecoración de manera oficial mientras posa a las cámaras.

Sin duda, este hecho se ha convertido en uno de lo más emblemáticos en la trayectoria de uno de lo más grandes de la música popular.