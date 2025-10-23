James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos más reconocidos a nivel mundial. Su talento y habilidad en la cancha lo han llevado a jugar en grandes equipos de Europa y América, convirtiéndolo en un ídolo para millones de amantes del fútbol. Pero más allá de su carrera deportiva, la vida personal de James, sus relaciones, y su evolución como persona también despiertan gran interés.

¿Dónde nació James Rodríguez y qué edad tiene?

James David Rodríguez Rubio nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Norte de Santander. Lo que significa que, a la fecha -octubre 2025-, el futbolista cuenta con 34 años.

La infancia de James Rodríguez estuvo marcada por la separación temprana de sus padres, cuando él apenas era un bebé. Tras este suceso, se trasladó con su madre a la capital del Tolima, donde vivieron en casa de sus abuelos. Fue en las calles de ese barrio donde nació su amor y pasión por el fútbol, una pasión que hoy lo ha llevado a triunfar en equipos internacionales.

James Rodríguez es tendencia por reacción de niño al conocerlo. (AFP: Mario Armas)

¿Cuál fue el camino de James Rodríguez para convertirse en futbolista profesional?

La pasión por el fútbol nació en James Rodríguez gracias a la influencia de su padre James y su tío Marley, ambos exjugadores que, al igual que él, lograron convertirse en profesionales en este deporte.

Con apenas 12 años, James ingresó a la Academia Tolimense, una escuela de fútbol en la ciudad de Ibagué. Desde ese momento, se dedicó con pasión y esfuerzo a entrenar, lo que le permitió participar en el torneo Pony Fútbol, donde obtuvo su primer triunfo como capitán del equipo.

Dos años después, el 10 de la selección, se unió al Club de Envigado donde emprendió una exitosa carrera y posteriormente tener sus primeros acercamientos en 2008 con el fútbol argentino.

Desde entonces, el colombiano ha acumulado victorias y reconocimientos en diversos equipos y ligas, destacándose por su estilo único y talento excepcional.

¿Qué estudios tiene James Rodríguez?

El talentoso futbolista cucuteño no solo destaca en el campo, sino que también ha mostrado un interés genuino por la educación. En 2018, mientras defendía los colores del Bayern Múnich en Alemania, tomó la decisión de comenzar sus estudios a distancia en Ingeniería de Sistemas.

Más adelante, durante su etapa en el Everton de Inglaterra, James amplió su formación académica cursando Gestión Deportiva, una carrera que le abrirá las puertas para liderar y gestionar equipos deportivos en el futuro.

¿Cuáles son los equipos en los que ha jugado James Rodríguez?

El crack colombiano ha tenido una destacada trayectoria en el fútbol profesional, jugando en varios clubes alrededor del mundo, que le han permitido ampliar el éxito de su carrera. Los equipos son:

Envigado Fútbol Club (Colombia) – 2006–2008

Club Atlético Banfield (Argentina) – 2008–2010

Fútbol Club Oporto (Portugal) – 2010–2013

AS Mónaco FC (Francia) – 2013–2014

Real Madrid CF (España) – 2014–2017, 2019–2020

FC Bayern Múnich (Alemania) – 2017–2019

Everton FC (Inglaterra) – 2020–2021

Al-Rayyan SC (Catar) – 2021–2022

Olympiacos FC (Grecia) – 2022–2023

São Paulo FC (Brasil) – 2023–2024

Rayo Vallecano (España) – 2024–2025

Club León (México) – 2025–Presente.

James Rodríguez jugando con Club León. (AFP: Yuri CORTEZ)

¿Cuántos goles lleva James Rodríguez en toda su carrera?

Hasta el momento, James Rodríguez ha logrado marcar 162 goles a lo largo de su carrera profesional, combinando sus actuaciones tanto en clubes como con la selección nacional de Colombia.

¿Quiénes han sido las parejas de James Rodríguez? ¿Salió con Karol G?

El jugador colombiano ha tenido varias relaciones sentimentales que han captado la atención del público.

Su primera relación oficial fue con la modelo, empresaria y deportista, Daniela Ospina, hermana del arquero David Ospina. La pareja se casó en diciembre de 2010 y tuvieron tres años después a su primogénita, Salomé Rodríguez Ospina.

Tras casi siete años de matrimonio, anunciaron su separación en julio de 2017, manteniendo una relación cordial enfocada en el bienestar de su hija.

Luego de su separación con Daniela, al deportista se le empezó asociar un romance con la modelo rusa Helga Lovekaty. Sin embargo, tiempo después se conoció que solo intercambiaron un par de mensajes pero la relación no logró trascender.

Un año después, el 10 de la selección comenzó una relación con la modelo venezolana Shannon de Lima, conocida por ser la exesposa del cantante Marc Anthony. Aunque la relación se veía estable, en 2021, decidieron ponerle fin.

¿Karol G se sumó a la lista? Fueron muchos los rumores de que el jugador y la cantante de género urbano estaban saliendo, tras ambos terminar sus respectivas relaciones. La intérprete de 'Milagros' recién había dejado a Anuel AA y James a Shannon. No obstante, nunca confirmaron el supuesto amorío, aunque sí se les vio compartiendo interacciones en redes e incluso fotos.

A la fecha-octubre2025-, el jugador mantiene una relación con la modelo y creadora de contenido pereirana, Luisa Duque.

Durante varios meses, su relación estuvo rodeada de especulaciones, ya que, aunque se les veía compartiendo momentos juntos, ninguno de los dos había hecho una declaración oficial.

Finalmente, confirmaron su noviazgo con un beso frente a las cámaras, dejando atrás las dudas. Sin embargo, la pareja ha recibido críticas en redes sociales debido a la diferencia de edad entre ambos: James tiene 33 años y Luisa, 21. A pesar de ello, se han mostrado tranquilos y enfocados en disfrutar su relación.

¿Cuántos hijos tiene James Rodríguez?

James Rodríguez es padre de dos hijos: Salomé y Samuel.

Su primera hija, Salomé, nació el 29 de mayo de 2013 y es fruto de su relación con la deportista Daniela Ospina. James y Salomé han construido un fuerte vínculo padre e hija, el cual han compartido en diversas ocasiones a través de redes sociales, mostrando la cercanía y el cariño que los une.

Samuel es su segundo hijo y nació el 28 de octubre de 2019 mediante un proceso de gestación subrogada en Medellín. Por ese entonces, el jugador mantenía una relación con la modelo Shannon de Lima, por lo que se creyó en el momento que era la madre del pequeño.

La maternidad de Samuel se llevó a cabo de un vientre de alquiler y a la fecha -octubre de 2025-, la identidad de su madre biológica se mantiene en absoluta reserva.

¿Qué premios y títulos ha ganado James Rodríguez?

James Rodríguez ha tenido una carrera futbolística destacada, acumulando numerosos títulos y premios tanto a nivel de clubes como en competencias internacionales.

Los títulos más destacados y que han marcado su carrera son:

Ganador de la Supercopa de Portugal con el FC Porto en 2010

Ganador de la Supercopa de Portugal con el FC Porto en 2012

Campeón de la Supercopa de Europa con el Real Madrid CF en 2014

Campeón de España con el Real Madrid CF en 2017

Campeón de la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich en 2018

Campeón de la Copa de Alemania con el Bayern Múnich en 2019

Campeón de la Copa de Brasil con el São Paulo FC en 2023

De igual manera, por su destacado trabajo dentro del campo de fútbol, Rodríguez ha obtenido distinciones que han reconocido su éxito, entre los cuales están:

Jugador Revelación de la Liga Argentina: 2009

Mejor Jugador Joven de la Copa Libertadores: 2010

Mejor Jugador del Torneo Esperanzas de Toulon: 2011

Jugador Revelación en Portugal: 2013

Incluido en el Once Ideal de la Liga Francesa (L'Équipe): 2014

Máximo Asistente de la Ligue 1: 2013-14

Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA: 2014

Premio Puskás al Mejor Gol del Año: 2014

Incluido en el Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de la FIFA: 2014

Mejor Centrocampista de la Liga BBVA: 2014-15

Incluido en el Equipo de la Temporada de la Bundesliga: 2017-18

Mejor Jugador de la Copa América: 2024

James Rodríguez ha ganado diverso títulos y premios como futbolista. (Foto AFP/Chandan Khanna)

¿Cuáles son los negocios de James Rodríguez?

El actual volante del Club León ha sabido diversificar su carrera más allá del fútbol, desarrollando varios negocios destacados que lo posicionan como un empresario visionario y le permiten proyectar con solidez su vida más allá de las canchas.

Uno de los negocios más conocidos del cucuteño es su tienda llamada 'Café Dos Molinos', que abrió sus puertas en 2017 en Ibagué. Tras un éxito indescriptible, el jugador expandió su compañía a las ciudades de Bogotá y El Espinal.

Otro de sus negocios es su propia marca de agua y café, llamada 10 Gold, la cual refleja su identidad como deportista de alto rendimiento. Esta bebida busca promover un estilo de vida saludable y está enfocada en la hidratación de calidad para atletas y personas activas.

James también cuenta con un restaurante al norte de la ciudad de Bogotá denominado Arrogante, donde se ofrece una gran variedad de comida italiana. Es considerado uno de los más exclusivos de la ciudad y cuenta con varias sucursales a nivel internacional como Madrid, España y Miami, Estados Unidos.

Para completar su éxito en los negocios, el jugador también vende suplementos deportivos a través de su cuenta de Instagram y ha inaugurado una tienda deportiva junta a otras estrellas del fútbol como Radamel Falcao y Luis Díaz, donde se podrán encontrar camisetas de fútbol como otros productos.