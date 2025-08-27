Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Karina García enterneció con emotiva declaración sobre Altafulla

Hijo de Karina García enterneció a los internautas al hablar de cómo es su relación con Altafulla.

Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García y Altafulla continúan apoderándose de la conversación en redes sociales, esta vez por las recientes declaraciones de Valentino, el hijo menor de la influenciadora paisa, sobre cómo percibe al cantante en su vida.

¿Qué dijo Valentino, el hijo menor de Karina García, sobre Altafulla?

En un reciente en vivo por medio de la plataforma de videos TikTok, Karina García dejó en evidencia cómo es la relación de su pequeño hijo Valentino con el cantante Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia y actual pareja sentimental de la influenciadora.

Desde que García fue eliminada de la competencia y le reveló a sus hijos que estaba en una relación con Altafulla, Valentino tomó la situación de la mejor manera, pues desde el primer momento en que tuvo en frente al cantante se mostró emocionado con su compañía.

Ahora bien, tras varios meses de aquel suceso, los hijos de Karina García se han mostrado contentos con la presencia de Altafulla en sus vidas, especialmente Valentino, quien constantemente deja en evidencia la falta que le hace cada vez que el artista debe ausentarse por compromisos laborales.

Recientemente, Karina abordó a su pequeño hijo al preguntarle cómo veía a Altafulla, obteniendo una respuesta que derritió a los internautas, pues el menor aseguró que el cantante era como su papá.


Palabras del hijo de Karina García sobre Altafulla abrió debate en redes sociales

Mientras que unos se mostraron enternecidos con las palabras de Valentino sobre Altafulla, hubo quienes criticaron a la influenciadora por no aclararle al menor que Altafulla en realidad no era su padre biológico.

“Yo como madre, le explico en ese mismo momento que él no es el papá… Las madres no sabemos el daño que le hacemos a los hijos con esos por Dios. El niño muy lindo y en su inocencia, pero también se le puede hablar”, comentó un internauta, obteniendo el respaldo de unos cuantos más.

Por otra parte, internautas manifestaron que lo más probable era que el menor era consiente de que su verdadero padre era otra persona, pero que aún así consideraba a Altafulla como una figura paterna extra.

