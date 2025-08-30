Fallece importante escritor y humorista brasileño: estas serían las causas

La Academia Brasileña de Letras informó este sábado 30 de agosto que falleció el humorista y escritor Luis Fernando Verissimo a sus 88 años. Se trata de uno de los autores más exitosos de su generación con obras como ‘El analista Bagé’.

¿Qué más se sabe de la muerte de Luis Fernando Verissimo?

El escritor falleció en la ciudad de Porto Alegre y sufría secuelas de un accidente cardiovascular que sufrió hace varios años. Además, desde el lunes 11 de agosto, estaba internado en el hospital debido a una neumonía.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó sus condolencias para los familiares del artista y valoró su trabajo tanto por su humor para describir la sociedad en el país, como por el sabio uso de la ironía.

En los comentarios de su última publicación en su cuenta oficial de Instagram, varios internautas han lamentado su fallecimiento y han recordado por qué solía ser tan querido.

¿Cómo fue la vida del escritor brasileño fallecido Luis Fernando Verissimo?

Luis Fernando Verissimo nació en Porto Alegre, Brasil, en 1936 y creció rodeado de letras, pues era hijo del reconocido escritor Érico Verissimo. Pasó parte de su infancia en Estados Unidos, donde descubrió su pasión por el jazz y aprendió a tocar el saxofón, un gusto que lo acompañó toda la vida.

Su carrera como escritor comenzó de manera inesperada a los 31 años, cuando fue invitado a firmar una columna en el diario Zero Hora. Desde entonces, se convirtió en una de las voces más queridas y prolíficas de Brasil, combinando humor, ironía y una mirada aguda sobre la vida cotidiana.

A lo largo de su trayectoria, publicó más de 60 libros entre cuentos, novelas, crónicas, literatura infantil y tiras cómicas. Entre sus obras más conocidas están O Analista de Bagé, Ed Mort y Comédias da Vida Privada, que incluso fue adaptada para la televisión. También creó tiras como As Cobras y Família Brasil, muy populares en la prensa.

Además de su trabajo literario, fue un influyente cronista en medios como O Globo, O Estado de São Paulo y Zero Hora. Con su estilo cercano y lleno de humor, Verissimo logró conquistar tanto a lectores como a críticos, dejando una huella imborrable en la literatura brasileña contemporánea.