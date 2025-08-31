Ella es Rebeca Castillo, la candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality

A la pantalla del Canal RCN llega este 30 de agosto a las 8 p.m. Miss Universe Colombia, el reality, un programa que buscará a la próxima representante de nuestro país para ir a Tailandia el 21 de noviembre a Miss Universe.

¿Quién es Rebeca Castillo, la candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality?

Este reality mostrará a todas las candidatas de los departamentos de Colombia que se postularon a la convocatoria del Canal RCN. Acá te presentamos a Miss Amazonas, Rebeca Alejandra Castillo Cruz.

Rebeca es una joven de 19 años oriunda de Leticia, quien personifica el coraje, la esperanza y la autenticidad de la región que representa: el Amazonas colombiano.

Es estudiante de ciencias políticas y según cuenta ha enfrentado desafíos profundos desde una edad temprana, y hoy emerge como una voz poderosa de transformación, resiliencia y empoderamiento juvenil en su departamento.

¿A qué se dedica Rebeca Castillo, la candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Amazonas proyecta una imagen fresca, vibrante y decidida. De piel trigueña, cabello ondulado y una figura esbelta, su belleza se complementa con una mirada intensa y una sonrisa que revela sensibilidad y fortaleza.

Más allá de lo físico, es su historia la que realmente conmueve: marcada por momentos de vulnerabilidad emocional, ha sabido convertir sus cicatrices en fuerza, y su dolor en propósito.

Actualmente cursa estudios universitarios mientras comparte contenido positivo en redes sociales, promoviendo el autocuidado y la salud mental, temas que le tocan profundamente por experiencia personal.

¿Cuál es el propósito de Rebeca Castillo, la candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality?

Representar al Amazonas para Rebeca es rendir homenaje a las mujeres valientes de su tierra, a su diversidad cultural, y a la riqueza natural de una región tan olvidada como poderosa. Cada paso que da en este camino, lo hace con la firme intención de visibilizar las voces silenciadas y de inspirar a otras jóvenes a reconocerse como suficientes, completas y capaces.

Rebeca no solo quiere portar una corona, quiere hacerla valer, convirtiéndola en una plataforma para hablar sin miedo sobre temas que la sociedad a veces ignora: salud mental, autenticidad, y el poder de ser vulnerables sin dejar de ser fuertes. Su preparación para este certamen ha sido integral: ha trabajado su expresión oral, su disciplina física y emocional, y, sobre todo, su amor propio.